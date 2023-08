Hororový konec dovolené: 180 Čechů uvízlo na letišti v bulharském Burgasu!

180 Čechů uvízlo na letišti v Bulharsku, na letadlo čekají již od včerejška od 22:20 hodin. Museli přenocovat na zemi. Byl jim přislíben hotel, ale nakonec se na něj nedostali. Podle výpovědí jedné z cestujících jim společnost Smartwings neposkytla dostatek informací, lidé nevěděli, co se děje. Lidé také nedostali skoro žádné jídlo - dočkali se až poté, co reportérka TV Nova volala společnosti ohledně nastalé situace. Nicméně jak Blesk Zprávy upozornila mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková první požadavky na občerstvení pro cestující podala společnost na letišti v Burgasu již včera ve 23:00 tamního času.

Dnes v brzkých ranních hodinách se na facebooku začala šířit zpráva o tom, že na letišti v Bulharsku zůstalo 180 lidí. „Včera večer jsme měli odletět ve 22:20 s ostatními cestujícími domů z Burgasu do Prahy. Po odbavení nám nikdo nesdělil zpoždění letadla, společnost Smartwings přislíbila hotel na přenocování již před půlnocí,“ napsala Marie Patočková na facebook.

Nicméně cestující nakonec strávili noc na letišti na zemi, přestože se lidé pokoušeli dovolat společnosti Smartwings. „Někteří lidé mi psali, že to se stává, ale o to nejde, já vím, že mají letadla zpoždění. Mně jde o tu informovanost a o to, že nám nikdo neposlal zprávu, nikdo nám nezavolal, nikdo to nedal na tabuli, nikdo si nás nevšimnul. Tisíckrát jsme volali na Smartwings a ti zaměstnanci tady si nás vůbec nevšímali. Až v jednu ráno nám dali brambůrky, colu a vodu. Je tu plno malých dětí," řekla Blesk Zprávám jedna z cestujících paní Marie Patočková.

„Smartwings věděl, že v noci nepoletíme, protože mojí dceři řekli, že půjdeme na hotel," dodala žena.

Cestující se obrátili také na ambasádu. „Po zavolání na ambasádu nám bylo sděleno, že ráno přiletí technik opravit letadlo,“ napsala Patočková.

Na hotelu nebylo volné místo, ale dnes ráno se na něj pár cestujících dostalo. „Dnes ráno vzali asi šest nebo deset lidí, nějakých víc nemocných a dvě malé děti, a ty dali na chvíli na hotel a odletěli jiným letadlem. Ostatní tady všichni zůstali," sdělila Blesk Zprávám Patočková.

Kromě nedostatečné informovanosti se cestující rovněž potýkali s bulharským personálem. „Asi to bulharské vedení řeklo Smartwings, že o nás bylo postaráno, že jsme dostali zvláštní místnost, dostali jsme najíst a nechtěli jsme nastoupit do letadla, že bylo opravené - dezinformace," uvedla žena.

„Bulhaři - to bylo strašné. Ráno po 14 hodinách sedění mě vyndali ze židle, že musím vstát a chtěli na mě zavolat policii. Řekli, že potřebují odbavit jiné lidi. Nakonec mě přemluvili, ať vstanu, už tam přivedli policii a všichni jsme vstali do pozoru a ty jiné lidi šli odbavit úplně jinam," popsala děsivou zkušenost, kdy chování personálu cestující přirovnali ke gestapu.

„Normální důstojné jídlo“ dostali cestující až poté, co reportérka TV Nova zavolala na Smartwings, aby si ověřila informace paní Patočkové.

Odlet dnes?

Cestující by nakonec měli odletět dnes v odpoledních hodinách. „Čas odletu byl odložen kvůli technické poruše na letadle smluvního partnera. My jsme se samozřejmě pro cestující v Burgasu snažili zajistit náhradní ubytování, hotely byly vyžádány, bohužel všechny ubytovací kapacity v Burgasu byly obsazené. Cestujícím byly třikrát poskytnuty poukázky na občerstvení,“ sdělila mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková s tím, že hodnota každé poukázky byla 20 euro.

„Dvacet cestujících bylo překnihováno na jinou linku a odletěli do Prahy. Zbývající část cestujících, u nich je plánovaný čas odletu v 13:45 místního času. Všem cestujícím se za komplikace a zpoždění samozřejmě omlouváme, ale bezpečnost cestujících je pro nás v těchto případech absolutní prioritou,“ uvedla pro Blesk Zprávy Dufková.