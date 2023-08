Psy na Slovensku ohrožuje srdeční červ: Nákaza se může dostat i do Česka

V posledních letech na Slovensku výrazně stoupl počet psů nakažených tzv. srdeční dirofilariózou – nemocí, kterou způsobuje červ usídlený v plicích nebo v srdci. Ukazuje to studie, která už 15 let mapuje výskyt tohoto nebezpečného parazita u psů v sousední zemi. Zatímco v roce 2011 zaznamenali autoři studie pouze jednotky případů, kdy byl pes nakažen nebezpečným červem, v roce 2021 už to bylo téměř 5 % testovaných zvířat, což specialisté na parazitární nemoci již považují za vážné zdravotní riziko. Zákeřného parazita přenášejí komáři. Podle odborníků lze v budoucích letech očekávat, že se infekce rozšíří i do Česka, například kvůli cestování psů, které si s sebou jejich majitelé berou na dovolenou.