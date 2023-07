Češka Vlasta na Rhodu: Kdyby se nezměnil směr větru, požár nás zasáhl! Místní mají obavy

Kdyby se dnes neutišil vítr a nezměnil směr, zřejmě by požár zasáhl i letovisko Stegna na řeckém ostrově Rhodos. ČTK to dnes řekla česká turistka Vlasta H., která v letovisku na východním pobřeží tráví se svou rodinou dovolenou. Ohniska požárů se na ostrově posouvají každou chvíli. Turistka podle svých slov nemá dost informací od cestovní kanceláře.

Požár byl v minulých dnech od Stegny vzdálený 20 kilometrů, vzápětí se ale rychle přiblížil. „Nyní je od nás vzdálený asi sedm kilometrů,“ řekla turistka. Dovolenou na ostrově tráví od 20. července. Ještě před odletem o požáru nevěděli. Že hoří, zjistili až na místě. „Asi před dvěma dny jsme pozorovali takovou kouřovou clonu, kouř ten den hodně zapáchal,“ řekla Vlasta.

Komplexních informací o dění na Rhodu má rodina velmi málo. „Nikdo z cestovní kanceláře nám nezvedal telefon, nikdo se nám neozval. Přes kamarádku jsme dokonce dostali kontakt na SOS linku, tam nám taky nikdo nic neřekl,“ uvedla turistka. Informace se tak dozvídají například od řeckých hasičů. Informace si překládají s pomocí překladačů v mobilním telefonu.

Klienty podle ženy příliš neinformuje ani hotel, ve kterém jsou ubytovaní. „Personál je vcelku ochotný, ale taky nemají moc informací. Na druhou stranu ale musím říct, že jsou velmi profesionální. Snaží se nás uklidnit a zajistit, aby vše fungovalo normálně. Pouze jeden den jsme měli starší pečivo, jinak je vše bez problémů. Personál ale prořídl, někteří zaměstnanci odjeli hasit,“ řekla Vlasta.

„Asi před dvěma dny přijelo k nám do hotelu kolem 250 lidí, kteří se zde ubytovali. Personál běhal a snažil se, aby všechny ubytoval,“ komentovala žena provoz hotelu v mimořádné situaci. Lidé, kteří byli takto evakuováni, strávili podle ní v hotelu den nebo dva. Poté se vrátili do svých původních ubytovacích zařízení, pokud to bylo možné. „Bylo vidět, že všechny hotely, které mají volné kapacity, se snaží nabídnout ubytování i těm, kteří se do svého hotelu vrátit nemohli,“ řekla. „Někteří dokonce přišli pěšky, nespoléhali se na evakuační autobusy. Viděli jsme celé rodiny, několik dní spaly i na lehátkách,“ přiblížila situaci turistka.

Vlasta H. s rodinou se snaží nepanikařit a zbytek dovolené si v rámci možností užít. „Můžeme jít na pláž, pohyb tady není nijak omezený. Naše cestovní kancelář nabízí zájezdy po ostrově. A také například výlet do města Lindos na jihu ostrova, které je také ohroženo požárem. Kdybychom chtěli někam vyrazit sami, musíme jet přes postiženou oblast,“ řekla česká turistka.

Situaci neustále sledují také místní obyvatelé. „Pochopitelně mají obavy, jak se budou požáry dále šířit. Moc se o tom s námi ale bavit nechtějí,“ dodala žena.

Na Rhodu hoří devátý den, nejvíce zasažen je jih ostrova. Aktuálně jsou nejpostiženějšími oblastmi Asklipeio, Gennadi, Bati, Kalathos, Laerma, Malonas, Masari a Lindos ve východní a střední části ostrova. Z ostrova bylo při dosud největší evakuační operaci v Řecku převezeno přes 20 000 lidí, včetně českých turistů. Požár zasáhl i další oblasti Řecka, například turisticky oblíbený ostrov Korfu nebo Euboia. Požáry hrozí i na ostrově Kréta, vyhlášen byl pátý stupeň rizika požárů.