Vedra sužují svět: Je to jen začátek, varují experti. V Evropě dál padají teplotní rekordy

Stovky milionů lidí na celém světě trápí v těchto dnech vlny veder, které na řadě míst přispívají také k lesním požárům. Rekordní teploty naměřili v předchozích několika dnech například v Číně (52,2 stupně), ještě o stupeň více bylo v americkém Údolí smrti v Kalifornii. V Kanadě bojují s lesními požáry, kde je stále aktivních přes 900 požárů. Letos v této zemi oheň už zničil 109.000 kilometrů čtverečních lesa.

Podle dosavadních zpráv si letošní vedra v USA vyžádala rovněž nejméně desítky mrtvých. Z vědeckých studií vyplývá, že vlny veder budou čím dál častější a delší v důsledku klimatických změn poháněných uhlíkovými emisemi lidstva. Současná měření v USA přicházejí v době, kdy celý svět zažívá nejteplejší období od počátku měření.

„Toto je jen začátek“

Evropská kosmická agentura varovala, že vlna veder teprve začíná, napsalo CNN. „Bublina horkého vzduchu, která se nafoukla nad jižní Evropou, proměnila Itálii a okolní země v obří pec na pizzu," uvedla klimatická vědkyně a profesorka na Univerzitě v Readingu Hannah Clokeová.

Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval světové vůdce, aby „hned jednali“ v souvislosti s klimatickou krizí. „Klimatická krize není varování. Děje se to. Vyzývám světové vůdce, aby nyní jednali,“ okomentoval situaci.

Jak se klimatická krize způsobená člověkem zrychluje, vědci mají jasno v tom, že extrémní jevy počasí, jako jsou vlny veder, budou jen častější a intenzivnější. „Toto je jen začátek," řekl Simon Lewis, předseda vědy o globální změně na University College London. „Jak se vědci shodli v loňském roce – je zde rychle se uzavírající okno příležitostí k zajištění udržitelné budoucnosti pro všechny."

Negativní předpověď potvrdil i český vědec, podle kterého budou vysoké teploty v budoucnu častější. „V některých oblastech USA, Číny, Indie, na Arabském poloostrově, v Mexiku nebo v severní Africe se v posledních letech zcela běžně vyskytují dny s teplotou blízkou nebo mírně překračující i 50 °C. Je předpoklad, že budou tyto situace v dalších desetiletích častější. Horké vlny v těchto oblastech trvají o dost déle než u nás a hlavně nedochází k výraznějšímu nočnímu ochlazení. I proto se maximální teploty přes den mohou dostávat až takto vysoko,“ řekl Blesk Zprávám RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., český klimatolog a meteorolog a vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu.

Dovolenkové ráje v ohrožení

Kromě Číny, Kanady a USA bojuje s vysokými teplotami také Evropa. Kromě Řecka zasáhly požáry i Itálii. V oblasti pokračuje vlna veder, jih Itálie se potýká s desítkami lesních požárů. Podle meteorologa Mattia Gussoniho jih země zasáhne nové „africké vzplanutí“, příští dny budou pravděpodobně nejteplejší fází červencových veder v zemi, očekává se, že se teploty vyšplhají na 45 až 48 stupňů.

Řecko zažívá vlnu extrémních veder, teploty se už týden pohybují kolem 40 stupňů, očekává se, že teploty přesáhnou 45 stupňů. Na řeckém ostrově Rhodos bylo po požárech evakuováno až na 20 000 lidí, podle AFP na 30 000. Někteří z nich museli být ošetřeni v nemocnici, mezi lidmi byly navíc stovky českých turistů.

Ve Španělsku se na některých místech očekávají maxima až kolem 40 stupňů. Chorvatsko by také měla zasáhnout nová vlna veder, uvedla ČTK.

Tropy v Česku?

Česko aktuálně čeká teplotní propad o zhruba 15 stupňů, nicméně další vlna veder není vyloučena. „Po přechodném ochlazení v následujících dnech je možné, že se další horká vlna vyskytne. Zda se vůbec vyskytne, jak bude případně dlouhá a jak bude intenzívní, to budeme upřesňovat až v průběhu času vždy ve výhledech maximálně na deset dní,“ sdělil Tolasz.

„Není vyloučeno, že v druhé polovině srpna bude ještě vlna veder a pořádně se to rozjede, ale zatím výhledy počasí jsou na 16 dní a tam to nevypadá na žádné extrémy,“ řekla meteoroložka Dagmar Honsová Blesk Zprávám.

Je možné, že i v České republice přesáhne teplota 40 stupňů. „V České republice se v případě proudění suchého vzduchu od jihu mohou maximální teploty dostávat až ke 40 °C i mírně nad tuto hranici. Zatím nejvyšší maximální denní teplotu jsme u nás naměřili v roce 2012 v Dobřichovicích u Prahy (40,4 °C). V případě hodně nepříznivých podmínek se maximální denní teploty u nás mohou v létě dostávat ke 40 °C i nad tuto hranici každoročně, ale nemělo by to být více dní za sebou,“ uvedl Tolasz.

Blesk Zprávy zajímalo, jestli může za 100 let kvůli globálnímu oteplování nastat zkáza civilizace. „Za 100 let ne, ale pokud se chování lidstva nezmění, tak v následujících staletích se to stát může. Hodně bude záležet na změnách v energetice, která má na emisích skleníkových plynů největší podíl. Jak budeme za 10 let vyrábět energii ve vyspělém světě a jak v tom rozvojovém? Od toho se budou odvíjet změny v dalších sektorech, a pokud ve výsledku dosáhneme globálního snižování emisí skleníkových plynů, bude mít lidstvo nakročeno k obnově přirozeného stavu v klimatickém systému. Ruku v ruce s tím však musíme ‚uzdravit‘ ekosystémy, které skleníkové plyny zpracovávají (tzv. propady skleníkových plynů). To jsou hlavně lesy a oceán, bez kterých by obnova byla určitě složitější a možná i nemožná,“ uzavřel vědec RNDr. Radim Tolasz, Ph.D pro Blesk Zprávy.