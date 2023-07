ONLINE: Vedro pokračuje, Česko přečkalo tropickou noc. I v neděli budou třicítky. Sledujte radar Blesku

V Jihomoravském kraji dnes padl na stanicích měřících teplotu více než 30 let jeden teplotní rekord pro tento den, a to v Troubsku na Brněnsku. Meteorologové tam naměřili 33,9 stupně Celsia, o jednu desetinu tak byl překonán rekord z roku 2007. ČTK to sdělila Jitka Kučerová z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

Nejvíce ale meteorologové v kraji dnes naměřili v Brodě nad Dyjí, a to 34,4 stupně Celsia. Následovaly Brno-Žabovřesky, kde teplota vystoupala na 34,3 stupně Celsia. Na těchto stanicích ale rekord překonán nebyl.