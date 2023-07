Úpal, úžeh, mdloby, křeče: Co mohou způsobit vedra a jak pomoci?

Ačkoliv zdravotní komplikace mohou způsobit zdravotní potíže komukoliv, nejvíce jsou ohroženi starší lidé (cca nad 65 let věku), malé děti (cca do 4 let věku), těhotné, kojící či zvláště drobné ženy, lidé s omezenou pohyblivostí, dlouhodobě nemocní (nemoci srdce, vysoký krevní tlak, nadváha) a lidé léčení některými léky (např. na depresi, nespavost, nemoci štítné žlázy). Těmto skupinám byste proto měli věnovat zvýšenou pozornost.

Jaký je rozdíl mezi úžehem a úpalem? | Profimedia