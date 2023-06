Tuk, který bolí: Léčbu pojišťovny nehradí. Na zákrok jsem si půjčila, říká Hana (39)

U Hany se začal lipedém projevovat s první menstruací. Postupně začala cvičit, držela diety. „Bohužel výsledky na mém těle byly vidět naprosto minimálně nebo vůbec, A i když jsem zhubla, měla jsem stále silná stehna, zadek, ovarová kolena a ruce zápasnice,“ přiznává Hanka.

Onemocnění se projevuje abnormálním hromaděním tuku v oblasti dolních končetin, hýždí a v některých případech i paží. Nejčastějším znakem je, že pacientkám se nedaří zhubnout. Lipedém se projevuje modřinami, pnutím, pocitem těžkých a oteklých nohou a bolestí dolních končetin při každodenních činnostech.

„Začala jsem mít křeče do nohou a bolesti. Dospěla jsem do stádia, kdy jsem nemohla chodit pro děti do školky. Jakmile jsem šla rychle, musela jsem se zastavovat,“ pokračuje mladá žena s tím, že byla velmi nešťastná i proto, že jí lékaři neustále opakovali, že je silná a musí hubnout.

Půjčka na zákrok

Nakonec jí kamarádka poradila, aby si zjistila informace o lipedému. Hanka si našla lékařku a jak sama říká, konečně věděla, s čím bojuje. Léčba lipedému ale není snadná, dosud neexistuje lék, který by nemoc zastavil nebo ji vyléčil. Pacientkám ale může život zlepšit liposukce. Tu podstoupila i Hanka.

„Z nohou mi bylo odsáno 10,5 litru tuku z nohou a z rukou 5,5 litru tuku,“ říká k tomu Hana. Problém je, že operace nehradí pojišťovny.

„Musela jsem si vzít půjčku, kterou splácím. Naštěstí si mohu dovolit splácet, vím, že jiné ženy tuto možnost nemají. Ale z finančních důvodů nemohu zatím podstoupit operaci přebytečné kůže, která mi zůstala na rukou na stehnech,“ uvedla Hana, která si dosud zaplatila za zákroky 240 tisíc korun.

Petra: Operaci si nemohu dovolit

Lipedém je v Česku málo známé, a poměrně často mylně diagnostikované onemocnění. Kvůli nízké informovanosti široké i veřejné odbornosti bývá zaměňován za obezitu. To zažila i Petra (38).

U ní se první příznaky nemoci objevily po porodu. I ona hovoří o bolestech nohou a otocích. „Moje praktická lékařka mi řekla, že jsem tlustá a musím zhubnout. Nakonec jsem skončila na ortopedii, kde mě léčili s diagnózou plochých nohou. Ztratila jsem tak 4 roky,“ řekla Blesk Zprávám Petra.

„Když jsem měla šílené bolesti a nemohla jsem ani chodit, dovezla mě kamarádka na pohotovost, kde mi lékař řekl, že mám lipedém. Jsem na začátku léčby, mám upravenou stravu, ale nejlepší by bylo samozřejmě podstoupit liposukci. Jenže po čtyřech letech na neschopence si ji nemohu dovolit,“ vypráví dál Petra.

Škatulka „obézních žen“

Petra se rozhodla šířit osvětu o své nemoci a založila si na instagramu účet s názvem Můj život s lipedémem.

„Píšou mi ženy z celého Česka, posílají mi fotografie svých nohou s tím, že se nimi nikdo nebaví, případně je léči s jinou diagnozou, nebo je zaškatulkovali jako obézní ženy,“ přibližuje Petra, kterou děsí, že nemoc je dědičná.

Příčina lipedému zatím není známá. Podle lékařů se objevuje při hormonálních změnách, jako je první menstruace, puberta, těhotenství či menopauza. V některých případech hraje roli právě dědičnost.

„Podobný problém měla i maminka. Nyní mám malou dceru, která je hubená, a já se bojím, že jsem jí předala své onemocnění. Chci, aby se o nemoci více mluvilo a byla lepší léčba, aby se moje dcera jednou nemusela vzdát svých koníčků,“ obává se mladá maminka.

Stejnou snahu má i Hana: „Byla bych ráda, aby se o té nemoci začalo více mluvit, nejen na veřejnosti, ale i mezi lékaři. Chci, abychom dalším pacientkám ulehčily budoucnost s touto nemocí.“

Lékař: Nejde o estetické výkony

MUDr. Jiřina Šilhánková z kliniky plastické chirurgie v Prostějově upozorňuje, že vedle příznaků fyzické bolesti může lipedém výrazně ovlivnit i psychiku a kvalitu života ženy, což vede k nedostatku energie, pocitům beznaděje, nízkému sebevědomí nebo poruchám příjmu potravy. Lékařka také bojuje za to, aby liposukci hradily zdravotní pojišťovny.

Podle cévního chirurga MUDr. Slavomíra Rokošného se nemocí začíná zabývat i odborná společnost lékařů, při České lymfologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně vznikla pracovní skupina pro lipedém. Lékaři chtějí jednat i se zdravotními pojišťovnami. „Nejde o estetické výkony, jsou to výkony zdravotní,“ dodal Rokošný. Ženám se podle něj zlepší pohyblivost a lépe zvládají běžný život.