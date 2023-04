Odborníci na telefonu už ve středu: Ptejte se na exekuce, sousedské spory, dědictví či rozvod

Každý, kdo si někdy něco koupil, se pravděpodobně setkal i s reklamací. A pokud to tak není, tak o to více by se měl zajímat, jaká jsou jeho práva. Je přeci lepší být připraven, než potom překvapen!

V mnoha případech sice probíhá vrácení zboží bez problémů, co ale dělat v případě, že se prodejce sekne a odmítá situaci řešit? Může nastat i to, že vlastně ani nevíte, kde reklamovat, protože nejste schopni dohledat adresu prodejce. Věděli jste, že reklamovat se dají i služby? Nelíbí se vám například, jak vás ostříhala kadeřnice? Jak tuto situaci řešit a jaká jsou vaše práva? I takové otázky můžete zítra pokládat!

Odborník: Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený

Tel.: 225 977 723