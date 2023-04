Český lékař o misi v Africe: Vyndal 30kilový nádor! Místní operují i vrtačkou z hobbymarketu

MUDr. Petr Hubka, Ph.D., otec dvou dětí, pracuje ve Fakultní nemocnici Bulovka a na reprodukční klinice Europe IVF. Kromě toho je členem humanitárního programu MEDEVAC Czech.

Ten je na stránkách Ministerstva vnitra ČR popsán jako program poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených migrací, zatížených velkým množství uprchlíků nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům.

MUDr. Petr Hubka vzpomíná, že poprvé o programu slyšel v 90. letech, kdy probíhala válka v Jugoslávii. „Tehdy přistál na Ruzyni vládní speciál s dětmi ze Sarajeva, které byly převezeny do české nemocnice, operovány a poslány zpět.“ Začíná vyprávění sympatický lékař. Jak ale dodává, tento postup se postupem let ukázal jako příliš nákladný a neefektivní. Proto začalo Česko posílat české lékaře tam, kde jsou třeba, pokud se nejedná o nebezpečnou oblast.

Před lety dr. Hubku oslovil současný přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka prof. Zikán s návrhem, zda by s ním nechtěl vyrazit na misi do Senegalu.

„Věděl jsem jen, že je Senegal v Africe, ale netušil jsem, jaká je tam třeba bezpečnostní situace tak jsem si vzal chvilku na rozmyšlenou,“ usmívá se lékař.

Operace od rána do večera

Nyní má za sebou tři mise v Senegalu a jednu v Ghaně. „Senegal mi přirostl k srdci, dostal jsem ho i pod patronát,“ svěřuje se Hubka. Zahraniční mise přerušil v roce 2020 covid-19, nyní jezdí lékaři na humanitární mise dál, většinou na 14 dní.

Podle Hubky je to takové maximum, protože vše, co se na místě děje, je velmi intenzivní. Vybavení si lékaři často vozí sami, protože v afrických zemích je zastaralé. Hubka ukazuje fotografie operačních sálů, které svým vybavením připomínají socialistické nemocnice v 70. letech minulého století.

Operační sál v Senegalu | Archiv MUDr. Petra Hubky

„V Africe operuji od rána do večera, začínáme v devět ráno, někdy se nám podaří skončit v pět, jindy až v 11 hodin večer. Za týdne zvládnu operovat kolem 30 až 35 pacientů,“ popisuje Hubka. Pokud se někdo ptá, proč čeští lékaři musí cestovat do Afriky, Hubka odpovídá: „V Senegalu je 17 milionů lidí. V Dakaru, v hlavním městě, je asi 98 % specialistů. V Thiès, kde působíme, je univerzitní nemocnice, která poskytuje péči všem v daném regionu, což jsou asi 4 miliony lidí. Z toho jsou řekněme, dva miliony žen. A na tento počet jsou v nemocnici čtyři atestovaní gynekologové,“ šokuje lékař s tím, že místní měli radost, že jsou už konečně čtyři, takže mohou sloužit jen jeden týden v měsíci. Jenže to znamená sloužit v kuse sedm dní 24 hodin.

Kdo nemá peníze, nemá nárok na operaci

V Senegalu si lidé za péči lékařů musí zaplatit. Kdo nemá peníze, má smůlu bez ohledu na to, jak je jeho stav vážný. Proto přijíždí lékaři na humanitární mise, kde operují a ošetřují ty, kteří si nemohou jinak péči dovolit.

„Velká břišní operace stojí nějakých 100 tisíc franků, jenom samotný zákrok. K tomu anestezie kolem 60 tisíc franků. Vyšetření, pooperační péče dalších 100 000 CFA. 1000 franků je 40 Kč, to znamená, 100 tisíc jsou 4 000 Kč. Takže zaplatíte kolem 10 tisíc korun za břišní operaci. Pokud je při operaci používám nějaký přístroj, tak ceny stoupají,“ vypočítává Hubka a na jedné z fotografií ukazuje igelitovou žlutou tašku.

V tomto pytli je vše potřebné pro operaci, pacienti si vše musí zaplatit | Archiv MUDr. Petra Hubky

„Když jdete na operaci, dostanete seznam, co si máte koupit a v lékárně dostanete tento žlutý pytel a v tom je úplně vše, co standardně potřebujete – infuze, léky. Pokud je potřeba něco jiného, navíc, tak zavoláte někoho ze svých příbuzných, kteří sedí ve stínu baobabů na dvoře nemocnice a ti vám musí jít léky koupit. Pokud na ně nemáte, tak je nedostanete,“ shrnuje lékař postupy před operací.

Hubka upozorňuje, že nejchudší lidé v Senegalu musí vyžít s přibližně dvěma dolary na den, což je přibližně 50 korun, přičemž 1,5 litru balené vody stojí 40 korun.

Je libo další manželku?



O tom, kdo podstoupí operaci u českých specialistů, rozhodují místní. Hubka říká, že většinou jde o vážné případy a lékaři nikoho neodmítají, operují i pacienty se žloutenkou typu C, nebo HIV pozitivní pacienty.

Jako urygynekolog se Hubka specializuje na operace spojené s močovým měchýřem a sestupem. Z břišních operací je většina pro myomy. „Ženy v Senegalu velmi často trpí myomatózou, což jsou svalové uzlíky v děloze. Kvůli tomu nemohou mít děti a to je pro ně velké stigma,“ vysvětluje Hubka.

V Senegalu se stále praktikuje mnohoženství a samotný lékař už dostal nabídku k sňatku. „Namítal jsem, že jsem ženatý, nicméně mi paní řekla, že to jí nevadí, že u nich může mít muž až čtyři manželky. Omluvil jsem se, že mou ženu by to ranilo,“ říká Hubka pobaveně.

Z operačního sálu rovnou na pole

Jaké je postavení žen v Senegalu, ilustruje lékař na příkladu. Padesátileté pacientce lékaři odstranili dělohu a když za dva dny přišli na pooperační oddělení, pacientka už byla pryč.

„Vedoucí lékařka nám řekla, že přišel manžel a řekl své ženě, že je už třetí den v nemocnici a to tak nejde, že musí domů, protože práce doma stojí, práce na poli stojí a pokud nepůjde pracovat, tak se s ní rozvede,“ popisuje MUDr. Hubka. A tak žena z nemocnice odešla.

Další historka se týká ženy, která rodila přirozenou cestou a došlo k poškození hráze, kterou místní porodní báby sešily. Šití se bohužel rozpadlo, žena trpěla inkontinencí, neudržela stolici a muž si stěžoval, že jej neuspokojuje pohlavní styk.

MUDr. Hubka ženu úspěšně operoval. Sám říká, že je rád, že může někomu svou prací zlepšit kvalitu života. „Jedna z lékařek ovšem podotkla, že hlavní je, že bude manžel pacientky spokojen,“ doplňuje příběh Hubka.

Operace s vrtačkou a třiceti kilový nádor

Na mise nejezdí jen gynekologové, ale i další specialisté. Hubka ukazuje na fotografii vrtačky známé značky, kterou obvykle Češi seženou v hobbymarketech. „S tímto operují místní,“ šokuje lékař a vysvětluje: „To nám ukázali kolegové traumatologové. Vrtačka se navíc sterilizuje tak, že se k ní dá jen tampon namočený formaldehydem a ty výpary ji teoreticky vysterilizují.“

Vrtačka z hobbymarketu, kterou místní lékaři používají při zákrocích | Archiv MUDr. Petra Hubky

Jak moc se liší lékařská péče a tamní způsob života od toho našeho, dokládá další historka, ve které si třináctiletý chlapec zlomil stehenní kost. „Zatímco v Česku by se vzaly dlahy a udělala se vnitřní osteosyntéza, tak tady se kosti obrousily a zaklesly do sebe a chlapcova noha se tak výrazně zkrátila. Tímto úrazem se tomu chlapci úplně zhroutil život – bude mít těžkou skoliózu a navíc nesežene práci,“ říká Petr Hubka.

Nejvíce ale lékař vzpomíná, jak odoperoval pacientce, vážící 60 kilogramů, nádor na vaječníku, který vážil skoro 30 kilogramů. „Žena už nemohla ani jíst, mohla jen pít. Věděla, že má nádor, ale zkrátka neměla peníze na jeho odstranění,“ řekl k tomu skromně lékař.

Lékař: Moje práce mi dává smysl

Na závěr Petr Hubka říká, že to, že žije v Evropě, ho činí neskutečně šťastným. Zejména proto, že zdravotní péče v Česku je na vynikající úrovni. Do Senegalu již brzy zase odletí. Na dotaz, zda se těší, odpovídá bez zaváhání: „Ano, těším. Vím, že to bude hodně práce a velké břímě nejen pro mě, ale také pro mou ženu, která se bude sama starat o naše děti, pro moje kolegy na Bulovce, kteří za mě budou muset vzít noční služby, ale mně ta moje práce dává smysl.“