Za 6 dní bude Štědrý den a lidé v Česku zaplnili obchody! „Vánoce si užijeme… pak přijde tvrdé šetření“

„Všechno zdražilo. Třeba každé větší lego minimálně o pětistovku, stejně tak další hračky a oblečení. A potraviny?“ povzdechl si Vítkovský, který má doma prvňáčka. „Trochu mu situaci vysvětlujeme, ale to víte, jsou to děti, za pár minut na to zapomenou,“ řekl.

V novém roce čeká rodinu podstatné zvýšení cen tepla. „Tak jsme se domluvili, že tyto Vánoce si ještě užijeme,“ dodal pan Petr, který pracuje v pivovaru. Podobné rozhodnutí zřejmě padlo i v jiných domácnostech.

„Lidé nakupují stejně jako v minulých letech, utratí i stejné množství peněz. Kvůli zdražování a inflaci pořídí výrazně méně zboží, a to se netýká pouze dárků,“ říká ekonom Lukáš Kovanda.

Jak nakupujeme?

Praha-Zličín: Vánoční skřítek utratil 3500 Kč

V převleku za vánočního skřítka vyrazila za nákupy účetní Michaela (34). „Kupovala jsem dárky pro manžela a rodinu, jídlo a oblečení, ponožky, zkrátka taková předvánoční klasika,“ prozradila. Utratila tři a půl tisíce korun. „Z osmdesáti procent dárky už mám, takže nakupuji, jen co mi chybí,“ doplnila.

Brno: Nebylo k hnutí

Galerie Vaňkovka v centru Brna byla včera úplně plná. Lidé ve většině dokupovali drobnosti. „Dárky jsem už obstarala. Nyní jsem kupovala potraviny a chystám se ještě do drogerie,“ uvedla Taťána Balogová (60) z Pohořelic.

Strakonice: Petra Očenášková (46): Dárky vybírám od září

„Nakupuji už od září. Mám seznam a podle toho se řídím, žádné unáhlené koupě. Dnes je všeho dostatek, jen na to mít. Ale co by byly Vánoce bez dárečků,“ poznamenala s rukama plnýma vybraného zboží Petra Očenášková (46).

Chomutov: Olga Tachlíková (53) z Málkova: Vše neúměrně zdražilo

„To, co mám v košíku, není vánoční nákup. Jen něco málo. Vánočku stačí rodina sníst před Vánoci. Ještě na jeden nákup pojedeme. Celkem i s dárky jsem utratila dva tisíce dvě stě korun. Vše neúměrně zdražilo,“ řekla Olga Tachlíková (53) z Málkova u Chomutova a dodala, že bedlivě sleduje ceny a kupuje mnohem méně zboží než loni.