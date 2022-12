Velký přehled: Jak drahota mění cestování Čechů. Jaký je zájem o silvestrovské pobyty a zájezdy k moři?

Vše kolem nás zdražilo, přesto se řada lidí chystá i v zimě na dovolenou. I tady ovšem platí, že se někteří lidé snaží částečně ušetřit.

„Češi, kteří se chystají na dovolenou, mohou jednoznačně ušetřit, pokud si rezervují zájezd v předstihu v rámci předprodejů. Při nákupu dopředu rodiny ocení u vybraných hotelů pobyt až pro tři děti a zároveň i nejširší výběr hotelů a termínů,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Výhodou u předprodejů také může být dítě zdarma nebo sleva.

„Kdo chce vyrazit během zimy do tepla, nemusí volit Karibik nebo Indický oceán, může vyrazit třeba do Egypta a určitě ho to vyjde levněji. Stejně tak i ve Spojených arabských Emirátech se dají najít hotely za velmi příznivé ceny,“ řekl Blesk Zprávám za CK Fischer Jan Bezděk.

Kapacity má v Egyptě koncem roku skoro vyprodané cestovní kancelář Blue Style, uvedla její mluvčí Ilona Topolová.