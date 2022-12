Nárůst domácího násilí kvůli zdražování? Finanční potíže ztíží odchod od tyrana, varují odbornice

Zdražování a chudoba způsobují v českých rodinách četné problémy. Kromě nemožnosti zaplatit za teplo a jídlo mohou souviset i s dalšími zničujícími jevy. Přestože podpůrné společnosti zatím nezaznamenávají nárůst domácího násilí, jisté je, že špatná ekonomická situace k vyostřenému chování v partnerských vztazích vést může. A nejen to: finanční krize ztěžuje oběti násilí únik.

„Chudoba může vést k nárůstu stresových situací a tím zvyšovat výskyt konfliktů nejen, ale i v případech domácího násilí,“ řekla Blesk Zprávám Naďa Gubová. Gubová pracuje jako vedoucí sociálních služeb z organizace proFem, která pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí.

„Když má někdo sklony k násilí, finanční krize může zvyšovat stres a tím i snižovat schopnost sebeovládání. Finanční potíže mohou patřit mezi spouštěče domácího násilí, což se v současné situaci může odrazit,“ dodala Gubová.

Přesnou statistiku o souvislosti domácího násilí proFem nemá. Letos se na ně ale obrátilo už 473 klientů nebo klientek, u 75 z nich řešili formu ekonomického násilí. Právě finanční zázemí patří i mezi bariéry odchodu z domácnosti s násilníkem.

„Přinejmenším odchod od násilných partnerů bude s přibývajícími výdaji složitější, než kdyby k podražení nedocházelo. Je opravdu možné, že strach z očekávané krize v kombinaci s inflací a narůstajícími výdaji za energie bude souviset s menší ochotou odejít z násilné domácnosti,“ potvrdila Blesk Zprávám právnička z Persefony, která se obětem věnuje.

„Pokud jde o domácí násilí, můžeme předpovídat, že krize zhorší situaci obětí, které se rozhodují o odchodu z násilného vztahu. Tedy které řeší, zda odejdou od tyrana. Jinak řečeno, důsledky socioekonomické krize postaví větší či menší objektivní bariéry pro řešení domácího násilí,“ dodala pro Blesk Zprávy ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová.

Finance, potažmo chudoba, zároveň nevytváří jediný důvod, který by ke vzniku domácího násilí vedl. „Chudoba není bezprostřední příčinou domácího násilí. Domácí násilí je složitější jev. Socioekonomická krize ale přinese rodinám nepochybně mnohé problémy,“ vysvětlila Vitoušová.

Problematická je podle ní absence přesných údajů například o ženách, které v posledních týdnech nebo měsících od násilníka odešly. „Takové údaje by nám pomohly i při prosazován konkrétních opatření, jak lépe podpořit ženy s dětmi, které odešly ze vztahu zatíženého dlouhodobým domácím násilím,“ sdělila.

Alespoň na základě různých studií však vědí, že je potřeba zlepšit ochranu žen a dětí, které před nebezpečnými původci domácího násilí utíkají. Násilníci často nadále pronásledují partnerku, která našla sílu a opustila je.

„Stejně tak víme, že je potřeba zavést komplex sociálních opatření, které obětem domácího násilí umožní postavit se na vlastní nohy. Jde o zajištění bydlení, školky pro děti nebo třeba rekvalifikační programy, aby se ženy lépe uplatnily na trhu práce,“ zdůraznila Vitoušová.

Rozšíření domácího násilí se hodně skloňovalo už během pandemie koronaviru. Je však těžké odhadnout, kolik případů domácího násilí se odehrávalo už dřív a uzávěry ho spíš vyeskalovaly než spustily.

Odchod od násilníka: Bezplatné poradenství i rady se sociálními dávkami

„Zatím víme, že v době covidu se mohla zhoršit zejména situace obětí týrání, které probíhalo už předtím. Šlo například o původce domácího násilí narcistního ražení, tedy o toxické vztahy,“ řekla ředitelka Bílého kruhu bezpečí.

Takové oběti Bílý kruh bezpečí zaznamenal. Poskytovali jim právní informace nebo pomoc a psychosociální podporu. Někdy oběti potřebovaly také terapie nebo praktické rady a pomoc.

Ke zhoršení domácího násilí tehdy vedla mimo jiné i sociální izolace během lockdownů. Naďa Gubová z proFemu však věří, že covid už do budoucna další velký vliv na domácí násilí mít nebude. „Pokud tedy nepřijde nová vlna vyžadující tyto zásadní restrikce,“ předpověděla.

A co by organizace pomáhající obětem domácího násilí poradily lidem, kteří ho zažívají? „Při odchodu z násilného vztahu vždy doporučujeme spolupracovat se specializovanou poradnou. Sníží se tím riziko, že si to oběť rozmyslí a vrátí se,“ uvedla Gubová.

Specializované poradny obětem poskytnou dlouhodobou podporu při plánování odchodu, kam spadá také vyhodnocování rizika, i po odchodu z domácnosti. Ohledně financí lidem bez podpory Gubová doporučuje obrátit se na státní sociální podporu. Možností jsou také poradny zaměřené na finanční gramotnost a pomoc, občanské poradny nebo třeba i Člověk v tísni.

„Finanční situace obětí domácího násilí je po odchodu od partnera různorodá. Proto musím i zmínit, že poradenské služby neziskové organizace většinou poskytují bezplatně. Velmi nápomocná může být konzultace týkající se dávek sociálního zabezpečení, na které lze v konkrétní situaci dosáhnout,“ uvedla pracovnice Persefony.

Určitě by poradila, aby se oběti domácího násilí obrátily na organizace blízké svému bydlišti a se svou situací se svěřily. V Praze a okolí doporučuje kontaktovat třeba proFem, v jihomoravském kraji působí právě Persefona. V řadě z těchto organizací mohou lidé vystupovat anonymně přes chat, email nebo telefon.

Během rozhovoru s odborníkem nebo odbornicí oběť získá nový pohled na věc a dostane bezpečný prostor se vyjádřit. Pomůže to i těm, které ještě nejsou připravené z násilné domácnosti odejít nebo toxický vztah ukončit.

„Záleží také na tom, jestli jsou ohrožené i děti a zda jde o týrání, ve kterém oběti hrozí vážné nebezpečí ve formě fyzického zranění,“ zakončila Vitoušová. Řešení tak musí být ušité vždy na míru.

Linka pomoci obětem domácího násilí a kriminality pod BBK: 116 006

Linka právní pomoci pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem: 608 222 277

Linka pomoci Persefona: 737 834 345