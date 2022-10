„S ex-manželkou jsme spolu byli devět let, zprvu to klapalo, ale málo jsme spolu komunikovali a do všeho mluvila tchýně,“ líčil na konferenci v Ostravě Pavel (47), odsouzený v roce 2020 na tři roky nepodmíněně. Čím dál víc se v něm probouzely návaly vzteku. Jeho terčem se staly nevlastní nezletilé děti Nikola a Roman.

Nikola agresi odnesla nejvíc. „Bil jsem ji, Když mě bolely ruce, vzal jsem na ni lopatu. Schovávala se všude po bytě. Odnesl to i Roman. Strhl jsem ze zdi obraz a rozštípal ho o něj,“ přiznal Pavel. Sám takové chování zažíval od svého otce. Nebyl bit jen, když otec po týdnu pití na dva dny přestal…

Nezvládl nevěru

Tomáš (46) žije se svou ženou 14 let. Mají tři děti, včetně těžce postiženého syna. Děsivé chvíle přišly, když přišel manželce na nevěru. „Tehdy byly potíže s jejími rodiči, do toho neustálá péče o syna. Potřebovala vypnout, utéct, já to bral ale jako zradu,“ sdělil muž, rovněž mlácený v dětství otcem.

Manželku bil pěstmi hlava nehlava. „Jednou řekla, že se chce přestěhovat za milencem. Tehdy se stal asi nejhorší z těch incidentů. Když jsem ji mlátil, děti byly zavřené v pokoji. V tu chvíli jsem na ně nemyslel,“ řekl muž, který byl odsouzen za týrání osoby žijící ve společném obydlí. Podmínečně…

Jeden varuje ženy, druhý před basou

Zatímco Pavel ví, že se mu rodina rozpadla, Tomáš s ní nadále žije. Zda se napravili, leccos naznačí vzkazy lidem. „Nedělejte to. Domluvte se. Vězení je hrozné, svoboda je svoboda. Já vím, že s Nikolou nepotkám, ale pokud na ulici uvidím Romana, půjdu mu vstříc,“ řekl Pavel, který byl letos podmínečně propuštěn na svobodu.

Tomáš? „Přemýšlím o tom, co jsem provedl, bylo to špatně. Neřešte problémy alkoholem. A ženy by neměly mužům nic vyčítat, když jsou opilí. To facka může padnout…“

Nelze ručit, že to neudělají zas

Rozhovor s muži vedla vedoucí ostravské Rodinné poradny Veronika Gawlíková (34). Po něm už nebyli kontaktováni. Ví se jen to, že Pavel byl podmínečně propuštěn.

„K pochopení toho, co a proč se v těch rodinách dělo, bychom potřebovali i zpovědi obětí. Oba násilníci pronesli slova lítosti, prošli terapeutickým programem, ale to, že k násilí už nesáhnou, nikdo nezaručí,“ řekla Gawlíková.

Psycholožka: Důležití jsou „zachránci“

Ludmila Čírtková je uznávanou policejní psycholožkou, která pomáhá obětem i v organizaci Bílý kruh bezpečí. Obě dvě kauzy si netroufá blíže hodnotit. „Abychom udělali správnou intervenci, musíme znát i správnou diagnózu. K tomu potřebujeme znát informace o vzniku vztahu, o jeho vývoji, o dynamice násilí. To znamená slyšet druhou stranu, sousedy a podobně,“ vysvětlila.

Obecně podle ní platí, že obětem či těm, kteří se jako oběti cítí, mohou poradit linky pomoci, ale vynést domácí násilí na světlo musí sama oběť. Důležité bývají role „zachránců“, lidí z okolí, třeba sousedů, kteří si podezřelých znaků všimnou a upozorní na ně.

Nebojte si zavolat o pomoc!

Zpovědi mužů vznikly pro konferenci Domácí násilí – co nás k němu vede a kam nás dovede pořádanou Centrem sociálních služeb.

Jste obětí domácího násilí nebo víte o někom, kdo by mohl být? Obraťte se na Linku obětem kriminality a domácího násilí číslo 116 006, Centrum krizové intervence 284 016 666 nebo nejbližší centrum sociálních služeb.