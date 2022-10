Velký přehled: Skiareály v Česku zdražují. Kolik si kde připlatíte?

Lyžařské areály v Libereckém kraji kvůli rostoucím vstupním nákladům zdraží skipasy, u těch největších se bude cena za jednodenní blížit k 1000 korunám. Ceník ale většina středisek zatím nezveřejnila.

Největší skiareál v kraji, který je v krkonošské Rokytnici nad Jizerou, zvedne ceny skipasů zhruba o 15 procent. Jednodenní jízdenka tak bude stát 950 korun. „Zdražily všechny vstupní komodity,“ řekl ředitel areálu Vít Pražák. V cenách jízdenek se to ale podle něj projeví jen částečně. „Když bychom jenom elektřinu promítli naplno, tak by skipasy byly neprodejné,“ uvedl. Zatím nedokáže říci, zda jim pomohou vládní kroky ohledně zastropování cen energií. Omezit zasněžování ale podle něj nemohou. „V podmínkách, které tady v posledních letech jsou, tak kdo nezasněží, tak nejede,“ dodal.

Zasněžování nechce omezovat ani provozovatel tří největších jizerskohorských středisek, společnosti Ski bižu. „Touto cestou jít nechceme,“ řekl za Ski bižu Pavel Bažant. I přes zastropování cen bude Ski bižu za energie platit více než dosud, to už ale podle Bažanta zažili i v minulé sezoně. Ve srovnání s rokem 2020 cena za elektřinu pro Ski bižu stoupne skoro čtyřikrát. Ceny skipasů zatím Ski bižu nezveřejnila. Bažant ale předpokládá, že pro Tanvaldský Špičák to bude nárůst kolem deseti procent a pro Severák a Bedřichov mezi deseti až 20 procenty.

Více zaplatí i lyžaři na Ještědu v Liberci, ceník středisko zveřejní na začátku listopadu. „Je ale zřejmé, že všechny vstupní náklady, které se razantně navýšily, si nemůžeme dovolit promítnout do ceny skipasů. To by byl neprodejný produkt, takže se snažíme hledat úspory všude, kde se dá,“ řekl ředitel skiareálu Jakub Hanuš. Jednou z cest je přimět lyžaře, aby si kupovali skipasy on-line. „Budeme redukovat klasická pokladní okna, jak je lidé znají, a chtěli bychom to celé automatizovat v podobě samoobslužných stojanů a vydavačů karet,“ uvedl Hanuš. Sleva při on-line nákupu bude podle něj od 25 do 40 procent v závislosti na tom, v jakém předstihu si lyžař skipas koupí. Podle Hanuše zatím jen odhadují, o kolik více je bude stát elektřina za zimní sezonu. „Od října jsme na spotovém nákupu, nemáme zafixovanou cenu, takže přesný odhad vám není schopný dát nikdo. Ale už letošní rok byl velmi výš, co se týče nákladů za energie. A příští rok odhadujeme, že to bude o dalších 70 procent víc nad letošní rok,“ dodal.

Více zaplatí i lyžaři za ubytování. Například v krkonošském Harrachově cena za noc vzrostla v průměru zhruba o pětinu. „V Harrachově došlo ke zdraženi o 100 až 150 korun za osobu a noc,“ uvedla Renata Konvalinková z tamního turistického infocentra.

Zdražit pobyty musel třeba i hotel Jelínek v Bedřichově v Jizerských horách. „Nic jiného mi nezbývalo. Ceny jsem zvedl do 30 procent, a to jsem do toho nepromítl ani zdaleka všechny náklady,“ uvedl majitel hotelu František Jelínek. Zatím neví, kolik bude platit za elektřinu od ledna. Cenu má zafixovanou do konce letošního roku. „Firma, která mi to zajišťuje, mi ještě nedala vědět. Co vím, tak také čekají, jak se to vykrystalizuje,“ řekl. Na pobyty v zimě hoteliér eviduje méně rezervací, než bývalo dříve zvykem. „Ve srovnání třeba s deseti lety dozadu, jak to sleduji, tak jsme zhruba na 60 procentech. Ale nedá se to úplně srovnávat, jak byl teď koronavirus a další problémy, tak si lidé pobyty objednávají na poslední chvíli,“ dodal Jelínek.

Obdobnou zkušenost mají podle starosty Bedřichova Petra Holuba i další místní ubytovatelé. „Lidé si pobyty rezervují opatrněji. Myslím, že bude platit to co v létě, že lidé čekají, až jaké bude počasí a jaká bude situace,“ dodal.