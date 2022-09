Inflace zamávala i cenami oblečení, zdražilo o pětinu. Budou Češi nakupovat jen v sekáčích?

Inflace zaútočila také na textilní, oděvní a obuvnický průmysl. Co stojí za zdražováním cen obuvi? Jak situaci v Česku vnímají samotné firmy? Budou teď lidé častěji nakupovat v second handech?

Zdražování je na vzestupu a oblečení není žádnou výjimkou, ceny oděvů v České republice totiž vzrostly na rekordních 22,9 % a ceny obuvi na 16,8 %, uvádí ČSÚ.

Podle ředitelky České obuvnické a kožedělné asociace Vlasty Mayerové stojí za zvýšením cen obuvi více faktorů. „Je to i z toho důvodu, že v minulém období se ještě doprodávala obuv ze starších zásob, které zůstaly prodejcům po covidovém období. Nyní již se prodává obuv z nových kolekcí, které byly pochopitelně pořízeny již za vyšší ceny,“ řekla Mayerová Blesk Zprávám.

Zároveň ale zdražují všechny vstupní materiály - jak kůže, tak textil a syntetika. Výrobci navíc, stejně jako další zaměstnavatké, zvyšovali platy. „Například italské koželužny, od kterých naši výrobci odebírají usně na obuv, protože u nás již žádné koželužny nejsou, zdražují skoro každou dodávku minimálně jednou měsíčně. To se týká i dalších materiálů a komponentů. Pochopitelně se od ledna 2022 zvýšily i mzdy pracovníků, což se rovněž promítá do konečné ceny obuvi,“ vysvětlila Mayerová.

A zdražování zdaleka nekončí. Do zimní sezony a sezon následujících se teprve v plné síle promítne zvýšení cen energií. „Výroba obuvi je poměrně energeticky náročná, je zde řada strojů, které musí vyvinout značné teplo, ať již se to týká přímého nástřiku podešví nebo nalisování podešví apod.,“ řekla Blesk Zprávám.

Ceny ještě porostou. „Podle posledních informací od výrobců a velkoobchodních firem s obuví, obchodníkům, kteří si neobjednali obuv na další sezónu do 31. 8. 2022, nemohou být garantovány ceny dodávek obuvi. Netýká se to jen evropských výrobců a dodavatelů, ale i firem, které obuv dovážejí v Číny a dalších asijských zemí,“ řekla Mayerová Blesk Zprávám. Podle ní nelze očekávat, že ceny obuvi budou klesat. „Snížení cen se bude zřejmě týkat jen nějakých výprodejních akcí,“ dodala.

Vyšší ceny od výrobců zaznamenaly i eshopy s oblečením. „Od aktuální sezóny podzim/zima 2022 nakupujeme od značek po celém světě za vyšší ceny. Nové kolekce nám začaly chodit na sklad už od srpna a novinky budeme zákazníkům představovat až do Vánoc,“ popsal Blesk Zprávám popsal výkonný ředitel společnosti ZOOT Milan Polák.

ZOOT do konce roku zdražování svého sortimentu neočekává. „Výrobci, což jsou světové módní značky, zdražení na vstupu promítají i do doporučených prodejních cen, které my musíme respektovat. Módní trh jde jinak hlavně cestou snižování počtu slevových akcí i výše slev,“ dodal Polák.

A jak se daří second handům?

O téměř 6,7% se navýšily také ceny oblečení ve Velké Británii, ve které se lidé rozhodli inflaci řešit nakupováním v second handech a maloobchodech. Ty v posledních měsících zaznamenaly boom zákazníků. Lidé se snaží snížit své výdaje. Podle serveru wbrc.com za nárůst zájmu o jejich zboží může kromě inflace také pandemie způsobená virovým onemocněním covid-19.

Jeden ze second handů Armády spásy v Birminghamu toto tvrzení potvrzuje. Za posledních 18 měsíců mu totiž vzrostly tržby o 45%. Roste také počet lidí, kteří prodávají své již použité oblečení přes internet. Podle zprávy z května tohoto roku vytvořené analytickou firmou GlobalData došlo ke zjištění, že 82% Američanů (zhruba 272 miliónů obyvatel) nyní nakupuje nebo prodává použité věci. Mnoho z těchto zákazníku potvrdilo, že je k rozhodnutí obchodovat s použitým zbožím ovlivnila inflace. Jejich hlavní motivací bylo peníze ušetřit nebo získat.

Oblíbený český second hand Genesis také zaznamenal změnu. „Nárůst poptávky po našem zboží jsme zatím nějak výrazně nepocítili, naopak jsme zaznamenali zvýšený zájem lidí o prodej nepotřebných věcí v rámci naší služby eko-vyzva.cz, tyto věci od nich totiž vykupujeme. Těžko predikovat další vývoj, ale rozhodující bude určitě tento měsíc - září, kdy je i obecně o naše produkty zvýšený zájem,“ okomentoval situaci Petr Anderle za Genesis pro Blesk Zprávy.

Podle analytika společnosti GlobalData může inflace i pomáhat. „Pro tyto druhy nákupů má inflace spíše pozitivní než negativní vliv. Trh to obohacuje a mohou z něj profitovat prodávající i kupující,“ řekl analytik Neil Saunders. „Přibývá lidí, kteří vidí nakupování v second handech jako příležitost, jak si ušetřit peníze. A současně také vzrůstá počet lidí, kteří chtějí prodat své věci, aby měli nějaké peníze navíc. Inflace tak rozšiřuje počet lidí zapojených do trhu a rozšiřuje počet nabízených předmětů,“ komentuje analytik obchodování z druhé ruky.

Poznatky z analýzy dále uvádějí, že lidé tráví průměrně nákupy či prodeji v online obchodech s použitým zbožím 27 minut denně. Analytička GlobalData Charlotte Dunlap se rozhovořila o zákaznících: „Vyzpovídali jsme reprezentativní skupinu Američanů a zjistili jsme, že neplánují zpomalit. Vlastně více než 58% z nich plánuje v následujícím roce s těmito druhy nákupů pokračovat.“ Respondentů bylo celkem 2 000 amerických občanů.