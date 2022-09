Pokuste se spořit

I když ceny letí vzhůru, měli byste si zkusit odkládat aspoň pár korun měsíčně stranou. Slušné zhodnocení momentálně nabízí spořící a termínované účty. „Spořicí účet sice zdaleka nepokryje inflaci, ale důležitá věc je, že si spoříte a chcete peníze zhodnocovat,“ říká Ondřej Šmakal, generální ředitel Orka Ventures.

Plánujte výdaje

Více než kdy jindy je nutné plánovat nejen větší výdaje, ale i zdánlivé drobnosti. Plánujte si jídelníček a do obchodu vyrážejte s nákupním seznamem. Díky tomu zvládnete nejen nakupovat účelněji, ale zpracovat i případné zbytky.

Pravidelně splácejte

Nepůjčujte si na hlouposti. Základním pravidlem je to, že věc pořízená na půjčku by měla vydržet déle než splácení půjčky. Pokud ale např. koupi pračky nebo ledničky bez půjčky nezvládnete, nezapomeňte pravidelně splácet. „V případě kreditní karty si hlídejte bezúročné období, pokud ho propásnete, půjčka se vám prodraží,“ radí Šmakal.

Nakupujte chytře

V době drahých potravin se nákup může prodražit. Myslete na to už předem a nechoďte nakupovat hladoví, nakupujte do košíku, místo do vozíku (prázdný vozík vás podvědomě nutí přidávat do něj stále další věci) a uvědomte si, že nejdražší zboží je v úrovni očí. Pro to levnější se musíte sehnout.

Nenaleťte na slevy

Nevěřte automaticky nabízeným slevám. Zkuste zjistit, kolik zboží stálo před slevou, případně jestli není levnější od jiné značky nebo v jiném obchodě.

Investujte opatrně

Uvažujete o investování? Důkladně to promyslete! Svět investic je velice složitý (můžete investovat do akcií, podílových fondů, dluhopisů, certifikátů, zlata apod.). Investiční začátečník by se rozhodně měl o konkrétních transakcích předem poradit se zkušeným odborníkem.

Požádejte o pomoc stát

Stát nabízí lidem s finančními problémy pomoc. Je možné požádat o přídavky na děti, příspěvek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc, porodné a pohřebné, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na péči a další. Více informací najdete ZDE.

Zapomeňte na kryptoměny

Investice do kryptoměn je sice módní záležitost, ale zároveň i extrémně riziková. „Vzhledem k tomu, že se jedná o virtuální neregulované aktivum, je zde i velmi vysoké riziko nevratného ilegálního zcizení,“ říká Petr Pelc, analytik Zainvestujto.cz