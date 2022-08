Jak jsme na tom se zásobou plynu? „Musí se šetřit,“ říkají experti. A jak snížit spotřebu domácnosti?

Podle vyjádření vlády Petra Fialy (ODS) má i přes komplikace s dodávkami plynu Česku vystačit energie na celou topnou sezonu, mnozí odborníci ale s tvrzením nesouhlasí. Jak vyplývá z odhadů společnosti Amper Meteo, v případě tuhé zimy republika vyčerpá veškeré své zásoby už v půlce února, šetřit s plynem proto budou muset všechny domácnosti. Podle programového ředitele Svazu moderní energetiky Martina Sedláka by Češi měli snížit svou standardní spotřebu alespoň o 20 procent, řekl v komentáři pro Televizi Nova. A přišel s tipy, jak na to.

„Plyn jsme zajistili, na příští zimu určitě bude,“ uvedl premiér Fiala. Propočty odborníků ale jeho tvrzení spíše vyvracejí. Topná sezona se navíc velmi rychle blíží, varovala meteoroložka Dagmar Honsová. „První výrazná ochlazení na území Česka přicházejí koncem září, kdy průměrné denní teploty klesají pod 10 °C a kdy kolikrát od vyšších nadmořských výšek mrzne v nočních hodinách a také začíná sněžit,“ řekla pro televizi Nova.

Podle odborníků vydá chladnější leden za dva letní měsíce. „V případě, že se úplně zastaví ruské dodávky plynu do Evropy, tak by naše zásobníky nevydržely celou topnou sezonu,“ varoval ekonom Štěpán Křeček. Podle grafu společnosti Amper Meteo se v případě, že Češi nebudou šetřit, spotřeba vyšplhá na maximum kapacity zásobníků už 16. února 2023. S úsporami ovšem až o tři měsíce později.

„Ta teplota v zimě hraje významnou roli a při nižších teplotách se významně zvyšuje spotřeba plynu. Nicméně je potřeba také kalkulovat s tím, že každý týden a měsíc, kdy k nám ruský plyn proudí, tak se naše zásobníky plynu plní, to znamená, že tím se nám taky významně oddaluje nějaké riziko nedostatku plynu,“ konstatoval mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

„Já bych doporučil, aby začali šetřit, protože musíme myslet také na průmysl, který ten plyn potřebuje,“ doplnil Lukáš Hataš z Unie komunitní energetiky.

Půjde to bez informační kampaně?

Šetřit bychom podle šéfa Svazu moderní energetiky měli hned od začátku topné sezony. „Česká republika má naplněné zásobníky zemního plynu zhruba z 80 %. To je dobrý předpoklad, abychom vydrželi celou topnou sezónu, pokud nebude třeskutá zima,“ konstatoval Sedlák. „Ale zároveň potřebujeme myslet také na úspory energie. Ve chvíli, kdy začneme od začátku topné sezóny šetřit, tak nám ten plyn vydrží déle. Ideálně na celou topnou sezónu.“

„Ideální by bylo, kdyby vláda rozběhla informační kampaň tak, aby v ní oslovila každou domácnost a přizvala je k úsporám energie. Mohli bychom si třeba dát český cíl ušetřit 20 % energie během této topné sezóny, což by nám právě rozšířilo zásoby zemního plynu po celou topnou sezónu,“ uvedl Sedlák a představil hned několik způsobů, jak ušetřit.

„Mohou to být jednoduché kroky. Můžeme snížit teplotu v místnostech, můžeme za radiátory umístit hliníkovou fólii, která nám pomůže odrážet teplo do místnosti. Můžeme se také podívat po místnosti, jestli náhodou nemáme topení nějakým způsobem zakrytá,“ vyjmenoval. „To jsou opatření, která jsou určená na topnou sezónu, ale již dnes, například zítra, mohou domácnosti vyrazit do obchodu a pořídit si takzvané perlátory, tedy zařízení, která sníží průtok teplé vody a tím logicky ušetří i energii.“

Ceny za energie by měla podle Sedláka vláda začít řešit na celoevropské úrovni. „Já chápu, že když domácnosti sledují ty vysoké ceny, které se začínají objevovat na trhu, tak začínají být nervózní. Na druhou stranu velká část domácností má stále fixované tarify, takže na ně ty vysoké ceny ještě naštěstí nedopadají, ale je dobré právě myslet na budoucnost, proto je klíčové, aby vláda začala otevírat potřebu celoevropské dohody o tom, jak dané vysoké ceny řešit,“ upozornil.

„Vysoká cena elektrické energie je tažena zejména vysokou cenou zemního plynu. Opět se vracíme k úsporám energie. Ve chvíli, kdy se nám podaří uspořit zemní plyn, také do budoucna budou ceny zemního plynu nižší,“ dodal na závěr. „A druhým důležitým řešením, na kterém už česká vláda pracuje, tak jsou alternativní dodávky oproti ruskému zemnímu plynu. Pokud se nám podaří zbavit závislosti na ruském zemním plynu, opět se do budoucna můžeme vrátit k nízkým cenám.“