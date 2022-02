FAÚ plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku. Cílem úřadu je boj proti praní špinavých peněz. Úřad vidí do všech účtů a asistuje při vyšetřování prakticky všech významných hospodářských kauz. Do konce roku 2016 působil jako součást ministerstva financí. Od ledna 2017 je samostatným správním úřadem.

„Děkuji panu Kazdovi za jeho práci v čele úřadu, jehož byl vůbec prvním ředitelem,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Před příchodem na FAÚ Kazda od roku 2008 šéfoval plzeňské expozituře protikorupční policie, ve které působil do konce roku 2013. následně odešel do soukromého sektoru, ale krátce na to převzal vedení FAÚ, uvedl server.