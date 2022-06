Zdražování v Česku nekončí, inflace překonala 15 procent. V létě bude ještě hůř, varují experti

Meziroční inflace v květnu dále stoupla na průměrných 15,6 procenta z dubnových 14,2 procenta. Vrcholu by přitom měla inflace dosáhnout až v červnu nebo červenci, kdy by mohla překonat 16procentní hranici. Vyplývá to z odhadů analytiků, které dnes ČTK oslovila. Podle ekonomů zdražovaly prakticky všechny položky spotřebního koše, tahounem růstu ale jsou nadále ceny potravin, energií a pohonných hmot. Český statistický úřad zveřejní data o inflaci za květen v pátek 10. června.