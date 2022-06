Úředníci a kantoři hrozí stávkou! Jurečka zmínil nátlak. „Nejsme hluší,“ vzkázal Fiala

„Odborový svaz státních orgánů a organizací po dvou neúspěšných jednáních s představiteli vlády o valorizaci platů ve veřejné sféře ještě pro rok 2022 vyhlašuje dnem 9. června neomezenou stávkovou pohotovost. K ukončení dojde dnem dohody zástupců vlády a zástupců odborových svazů a ve veřejných službách a správě,“ uvedly úřednické odbory.

Školské odbory se podle svého předsedy Františka Dobšíka rozhodly pro stávkovou pohotovost po „dalším bezvýchodném jednání“ se členy vlády. „Na vážnost situace, zejména v odměňování nepedagogických pracovníků upozorňuje svaz dlouhodobě,“ uvedl Dobšík. Odboráři pro nepedagogy, kterým se plat zmrazil, žádají od července minimálně deset procent navíc a pro ostatní zaměstnance školství dorovnání inflace.

Jurečka: Není to korektní

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) vyhlášení stávkové pohotovosti nepovažuje v této chvíli za nutnou formu protestu. V úterý po jednání s odbory řekl, že vláda je připravena platy navýšit ještě letos, ale ne o inflaci. Návrhy projednají lídři stran pětikoalice.

Jurečka dopoledne na twitteru napsal, že stávková pohotovost je forma nátlaku, která nyní není nutná, požadavek na růst platů státních zaměstnanců podle svých slov vnímá a řeší ho. „Jednáme, diskutujeme, v řádů dvou týdnů chceme mít připravené řešení,“ podotkl Jurečka.

I na tiskovce po jednání vlády Jurečka uvedl, že nepovažuje vyhlášení stávkové pohotovosti od odborů za korektní, když má vláda vůli platy zvýšit. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) pak míní, že je to spíš politické gesto.

Také vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) považuje jednání zatím za neukončená. Novinářům dnes řekl, že s ním o platových podmínkách příslušníků bezpečnostních sborů ještě odbory nejednaly. Počítá s tím v dalším kole vyjednávání.

Fiala nevidí ve stávkové pohotovosti smysl

Premiér Petr Fiala (ODS) před odletem do Německa uvedl, že nevidí smysl ve stávkové pohotovosti, vláda je však připravena o zvýšení platů jednat - nedorovnalo by ale inflaci. Kabinet si totiž musí počínat odpovědně kvůli tomu, aby nepoškodil všechny občany roztočením inflační spirály, doplnil.

Fiala kritizoval, že odbory ke kroku přistoupily ve chvíli, kdy jednání s vládou ještě nejsou u konce. „My nejsme hluší k požadavkům státních zaměstnanců, víme, jaké jsou jejich platové podmínky. Jsme připraveni se bavit o určitém zvýšení,“ řekl. Nejednalo by se však o zvýšení, které by kopírovalo inflaci, dodal. „Musíme zároveň jednat odpovědně, mít na paměti zájem všech občanů, kterým nepochybně je, aby se inflace dál nezvyšovala a neznehodnocovali bychom lidem úspory,“ uvedl.

Podle Středuly zmíněnou variantu na úterním jednání představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Návrh zahrnuje navýšení výdělků lidem se zmraženým platem o 15 procent a ostatním o 7,6 procenta od července. Peníze odbory chtějí do tarifů, tedy do základu výdělku. „Jsme rozhodnuti, že se chceme dohodnout, ale i ta dohoda má svou cenu... I cena se může v čase měnit,“ řekl ČTK a ČT Středula.

Navrhovaná varianta přidání podle předáka ČMKOS, který ohlásil kandidaturu na prezidenta, představuje pro odbory „nejzazší mez ochoty se dohodnout“ a odboráři jsou „odhodláni se za požadavky porvat“.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával loni veřejný sektor 656.500 lidí. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna zvedl základ výdělku neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se pro letošek výdělek zmrazil. Inflace dosáhla v dubnu meziročně 14,2 procenta.

Polovina pracovníků veřejného sektoru vydělávala loni přes 41.921 korun hrubého měsíčně. Průměrný plat ve veřejné sféře činil 44.782 korun. Průměrná mzda v soukromém sektoru byla loni 39.877 korun, polovina pracovníků měla méně než 33.552 korun. Za rozdílem je podle odborů i to, že ve státních a veřejných službách je vyšší podíl vysokoškoláků než v privátu.

Do stávkové pohotovosti vstoupili na 1. máje odboráři úřadů práce. Po pěti dnech ji ukončili poté, co vláda stanovila termín začátku vyjednávání o platech. Členové kabinetu se sešli s předáky veřejné sféry 25. května a tento týden v úterý. Odbory žádají přidání do základu neboli do tarifů od července tak, aby pro letošek neklesl reálný výdělek.

Podle Bednáře vláda navrhla dvě varianty, ani jedna inflaci nedorovná. V obou verzích by víc měli dostat pracovníci se zmrazeným platem, méně ostatní. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že vláda je připravena zvýšit platy ve veřejném sektoru ještě letos. Kloní se k úpravě, která ale nebude kopírovat inflaci. Jasno o termínu a výši přidání chce mít kabinet do dvou týdnů.