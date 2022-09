Hrozí Česku energetická chudoba? Problémy už má i střední třída, říká odbornice

České domácnosti drtí zvyšující se ceny energií. Podle průzkumu skupiny Partners 79 % lidí požaduje po vládě zajištění dotací na elektřinu a plyn, aby alespoň zčásti vyrovnala jejich zdražení. Jak řekla v rozhovoru pro Blesk Zprávy výkonná manažerka Institutu prevence a řešení předlužení Gabriela Vondrušová, některé dosavadní kroky vlády na řešení krize byly podle ní spíše populistické a neměly takový dopad na ty, kteří to skutečně potřebují. Podle ní hrozí v Česku některým skupinám obyvatel energetická chudoba a finanční problémy má už i střední třída. Co říká na zastropování cen energií?

V čem vlastně pomáhá váš Institut lidem?

Gabriela Vondrušová, Institut prevence a řešení oddlužení: Naším cílem je skrze naši iniciativu Pro energie bez exekucí momentálně zastabilizování domácností, které se ocitly v existenčních finančních problémech. Chceme zmírnit dopady energetické krize, připravili jsme a realizujeme set konkrétních opatření pro domácnosti a také pro dodavatelé energií, pro zaměstnavatele a také pro stát, který může pomáhat nejvíc.

Co říkáte na dosavadní kroky vlády k řešení jak energetické krize, tak k rodinám s dětmi a dalším finančně zranitelným skupinám?

My určitě chceme ocenit některé kroky, které vláda učinila, ať už je to zvýšení životního minima a normativů, také zjednodušení a elektronizace příspěvku na bydlení, valorizace důchodů - to jsou dobré kroky. Ale zároveň si myslíme, že některá opatření jsou plošná a populistická a nebudou tak mít kýžený dopad na nejzranitelnější skupiny obyvatel, které krize postihne nejvíce. My v tomto apelujeme na stát a řešíme to s příslušnými zástupci, aby ta pomoc byla cílená a adresná.

Vláda nyní zastropovala ceny energií. Je toto ten správný krok?

Zastropování cen energií je určitě jeden z kroků, který je zapotřebí, pokud chceme předejít ještě většímu nárůstu cen a tím většímu propadu domácností, které by tuto zátěž neunesly. Jeho hlavní funkci tak vnímáme jako ochranu před extrémním výkyvem směrem nahoru. Je to také zkušenost, ke které přistupují i v zahraničí. Je ale zásadní k tomu říci i to „bé“, a to, že je vždy zapotřebí najít balanc té hranice. Příliš nízký strop by znamenal stovky miliard ze státního rozpočtu. A s tím, jak by klesal strop, tak bude narůstat počet domácností, které tuto pomoc nepotřebují. Současně by to také omezilo motivaci k úsporám, které jsou potřeba k nižší globální ceně.

Co by podle vás vláda měla ještě udělat?

Vládní pomoc je třeba prioritně zamířit k nejzranitelnějším skupinám obyvatel, ještě více zjednodušit přístup k získání příspěvků na bydlení a současně posílit kapacity úřadů práce, případně rozšířit místa, kde lidé mohou o příspěvek žádat. Je třeba zvýšit opět normativy na bydlení, aby reflektovaly aktuální ceny energií.

Problémy začíná mít i střední vrstva

Které skupiny obyvatel jsou podle vás nejzranitelnější?

Přirozeně senioři, samoživitelé a samoživitelky, rodiny s dětmi, kde jsou výdaje značně vysoké, ale momentálně začínají být zasažené i střední vrstvy. Sice to u nich není tak kruciální, ale zvedají se úroky, zdražují hypotéky a to má dopad i na tyto vrstvy, že si např. nemohou dovolit vlastní bydlení. Nechtějí se finančně vázat na dlouhou dobu, brání se investicím a snižují svůj životní standard, např. přestanou navštěvovat kina, nepůjdou ke kadeřníkovi, čímž utrpí i služby. Střední třída ještě sice má nějaké rezervy, ale ty pomalu dochází.

Co se stane, pokud se nenajde nějaké řešení této krize?

Ten dopad bude velmi komplexní a budeme mluvit o vážné energetické chudobě. Ti nejchudší se dostanou na samé dno, už nemají kde brát finance, tak omezují množství potravin nebo si kupují nekvalitní. S tím nastane také ekonomický propad. Lidé, kteří už teď jsou na samé hranici živobytí, se budou víc a víc zadlužovat, aby situaci zvládli. Zkratka mezi energetickou krizí a exekucemi je často přímá a rychlá. Nicméně člověk v exekuci je často špatně nastaveným systémem nucen k ilegální práci a přivýdělku „bokem“.

Přechod k jinému dodavateli není snadný

S čím lidé bojují v případě energií a placení nejvíce?

Bohužel polovina populace si nehlídá spotřebu energií. Kvůli tomu je často čeká velký šok, když dostanou roční vyúčtování, respektive nedoplatek. Lidé pak řeší, kde sehnat peníze na nedoplatek i zálohy, které se několikanásobně navýšily. Velké zdražení mohli pocítit lidé už na konci loňského roku, kdy zkrachovala Bohemia Energy a lidé přešli k jiným dodavatelům v režimu DPI. Jenže ti pro ně neměli nakoupené energie, a proto lidem nabízeli energie již za daleko vyšší, burzovní, ceny. Už tehdy to byla prvotní ukázka celé té turbulence.

Dále řešíme např. rizikové přechody k jinému dodavateli, kdy podmínky při změně nebo ukončování nemusejí být nastavené férově nebo transparentně, například tam bývají vysoké smluvní pokuty nebo krátké termíny pro splnění závazků a podmínek. Proto je třeba zavést možnost bezpečného a snadnějšího opuštění stávajícího dodavatele a výměnu za nového.

Pozor na nebankovní půjčky

Myslíte si, že lidé si ze strachu, že nebudou mít peníze, začnou více půjčovat peníze?

Ano, jak jsem zmínila, linka mezi energiemi a exekucemi je dost přímá a krátká, protože energie jsou jedním z důvodů, proč si lidé půjčují. O energie nikdo přijít nechce. Často se to týká domácností, které už nemají možnost půjčit si u banky a uchylují se k nebankovním společnostem. Já neříkám, že jsou všechny tyto společnosti špatné, ale pořád se tu u některých z nich objevují nekalé praktiky.

Na co konkrétně si lidé mají dávat pozor?

Pokud si už musíte půjčit a je trochu šance, půjčte si u banky. Pokud musíte sáhnout k nebankovním společnostem, tak např. Člověk v tísni má na svých stránkách Index zodpovědného úvěrování.

Pokud už si půjčujete, zkontrolujte si zejména úroky a smluvní pokuty - kvůli nim se často lidé dostávají do exekucí. Pozor na reklamy na lampách, autobusových zastávkách, pozor na letáky, kde slibují modré z nebe a pozor na rychlopůjčky. Půjčíte si pět a pak zjistíte, že musíte vrátit např. 45 tisíc.

Energošmejdi stále úřadují

Předpokládám, že nyní budou i nadále úřadovat energošmejdi...

V souvislosti s novelou, která přináší zprostředkovatelům povinnost získat licenci, doufáme, že dojde ke zlepšení a omezí se případy, kdy lidé naletěli nabídkám po telefonu nebo v rámci podomního prodeje, lákavým smlouvám. Tady vždy doporučujeme nic hned nepodepisovat, nedávat plnou moc a vždy se obrátit na odborníky, například z dluhových poraden.

Mezi námi jsou bohužel lidé, kteří jsou vůči tomuto velmi zranitelní, zejména senioři. Setkáváme se s klienty, kteří slepě uvěří ženě v úhledném kostýmku s neodolatelnou nabídkou, která se zjevila u jejich dveří. Další oblastí jsou pak praktiky některých dodavatelů, kteří svým klientům posílají nové, velmi netransparentně a neférově nastavené smlouvy, které jsou protizákonné.

Dostali jste se do dluhů? Zkuste nějakou z bezplatných dluhových poraden