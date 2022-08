Fialův poradce Křeček o cenách elektřiny na burze: Zdražit může až čtyřikrát! Zmínil likvidační dopady

Cena termínového kontraktu na elektřinu na burze v Lipsku v pondělí překročila 700 eur (přes 17.200 Kč) za megawatthodinu (MWh). K růstu ceny přispívají obavy z omezení dodávek plynu z Ruska. Současná cena je zhruba čtrnáctinásobkem sezonního průměru za posledních pět let. Hlavní ekonom BHS a poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček pro Blesk zprávy řekl, že pokud by takto vysoké ceny na burze přetrvaly delší dobu, začaly by se přenášet na domácnosti a firmy. „V takovém případě by hrozilo i několikanásobné zdražení účtů za elektřinu a to by velmi nepříznivě dopadlo na domácnosti,“ varuje Křeček.