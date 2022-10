Mlékaři, pekaři či řezníci píšou Fialovi: Situace je kritická, zastropujte energie i pro velké firmy

Zástupci 20 asociací a svazů působících v potravinářském průmyslu vyzvali vládu, aby řešila energetickou krizi. Stát by podle nich měl zajistit zastropování ceny proudu i pro velké firmy a celkově snížit ceny plynu a elektřiny. O dopisu adresovaném premiérovi Petru Fialovi (ODS) a ekonomickým ministrům dnes informovala Potravinářská komora ČR.

Energetická krize zasáhla veškerý zpracovatelský průmysl nebývalou měrou, uvedli signatáři dopisu, mezi kterými je Svaz pekařů a cukrářů, Český svaz zpracovatelů masa, Českomoravský svaz mlékárenský, Svaz výrobců nealkoholických nápojů či Českomoravský cukrovarnický spolek. Situace v potravinářském oboru je podle nich kritická.

Vláda sice omezila maximální ceny elektřiny a plynu pro malé a střední podniky, ale otázkou podle potravinářů zůstává, zda to není pro některé výrobce příliš pozdě a zda nemohla být zastropovaná cena ještě nižší. Kompenzace zvýšených nákladů na energie pro velké firmy jsou pak podle potravinářů naprosto nedostatečné. Dočasný krizový rámec na podporu velkých podniků je totiž pro většinu potravinářských firem nepoužitelný, protože je zaměřený převážně na energeticky náročné obory, mezi něž většina potravinářských firem nepatří.

„Žádáme proto vládu České republiky, aby věnovala maximální pozornost nejenom celoevropskému řešení, kterým je především zastropování cen i pro velké podniky, ale i celkové snížení výše zastropované ceny plynu a elektřiny, a aby přijala opatření i na národní úrovni pro všechny potravinářské a zpracovatelské podniky bez rozdílu velikosti,“ uvádí potravináři. Podpora by podle nich měla být v celé Evropě srovnatelná, aby nevznikly diskriminace a znevýhodnění zemí, které nemají tak silné národní rozpočty. V opačném případě by podle nich hrozilo snížení konkurenceschopnosti výrobců z menších zemí, jako je Česko.

Jak vypadá současné opatření

Kvůli dopadům vysokých cen plynu a elektřiny se česká vláda rozhodla stanovit pro část odběratelů cenové limity. Maximální ceny elektřiny a plynu se budou vztahovat na domácnosti, firmy připojené na nízké napětí a veřejné služby bez ohledu na spotřebu. Malé a střední firmy připojené na vysoké a velmi vysoké napětí budou mít cenový strop stanovený na 80 procentech nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

U plynu se bude zastropování týkat kromě domácností také firem s roční spotřebou do 4200 MWh. Malé a střední firmy jsou firmy do 250 zaměstnanců s ročním obratem do 50 milionů eur (asi 1,23 miliardy Kč).