Rok budu svítit, vařit a ohřívat zdarma. Paní Jaroslava vyhrála s epetem, soutěžící ušetří tisíce

Blesk doporučuje ceník společnosti epet s názvem SPECIAL 30, který vznikl k 30. narozeninám Blesku. V porovnání s velkými hráči na trhu s energiemi je pro nové zákazníky nejvýhodnější.

K tomu se dostanou do slosování o slevu 20 tisíc – často jde i o cifru, která jim pokryje náklady na energie na celý rok. První čtyři výherce Blesk zveřejnil v srpnu (v osudí byli zákazníci, kteří si smlouvu vyřídili v červenci), nyní jsou známi i další čtyři výherci, kteří přešli ke společnosti epet.

„Je to perfektní. Každá koruna na energie navíc se hodí,“ řekla Blesku Jaroslava Pavlovská (79) z Prahy, která je jednou z nich. Vyhrát můžete i vy! Soutěž i speciální nabídka končí již 16. září. Informujte se na lince 800 70 71 71.

Jaroslava Pavlovská z Prahy: Rok budu budu svítit,vařit a ohřívat zdarma

Paní Jaroslava má s dodavateli špatnou zkušenost. „Byla jsem u Bohemia Energy. Když zkrachovala, šla jsem k někomu jinému a tam se mnou po čase přestali komunikovat. Tak jsem dala výpověď a přešla ke společnosti epet, kde věřím, že bude vše v pořádku,“ řekla Blesku seniorka.

A epet na ni udělal dobrý dojem. „Zavolala jsem na infolinku a vše se obešlo bez problémů. Nebylo to nic těžkého,“ řekla paní Pavlovská s tím, že si nabídku SPECIAL 30 od epet pořídila jak pro chalupu, kde tráví hodně času, tak i pro svůj byt v Praze. „A vyhrála mi ta chalupa. Takže tam teď budu svítit, vařit a ohřívat vodu zdarma,“ směje se.

Pan Alois z Orlové: Doporučuji epet všem

Výdaj na plyn je pro Aloise Marka (84) z Orlové obrovskou položkou jeho rozpočtu. Když zjistil, že se jeho roční platba vyšplhala z obvyklých 25 tisíc na trojnásobek, rozhodl se hledat nového dodavatele.

„Informace jsem našel v Blesku, a tak jsem požádal syna, aby mi s tím pomohl, protože na to nejsem dost zdatný,“ řekl Blesku pan Alois. A vyplatilo se! V příštím vyúčtování bude mít díky výhře v soutěži slevu 20 tisíc korun! „Byl jsem velice překvapený. Mohu epet všem jenom doporučit,“ řekl senior.

A spokojený je i jeho syn. „Od 1. září měl otec platit mnohem více peněz, a tak jsem mu pomohl podat výpověď. Kdybychom nešli ke společnosti epet, za chvíli by se roční platba vyšplhala ke sto tisícům,“ řekl pan Pavel Marek s tím, že na jedné MWh uspoří nová smlouva až 1400 Kč, což při roční spotřebě 23 MWh dělá úsporu přes 30 tisíc. „Jednoduše jsem to spočítal. A otázkou je, jestli by se cena u starého dodavatele nezvedla zase v listopadu či v lednu,“ dodal syn výherce.

Epet není žádný nováček

Firma epet patří pod společnost EPH, a.s., jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský, který je také akcionářem vydavatelství Czech News Center, pod které spadá deník Blesk. Energie dodává od roku 2005 a zajišťuje dodávku pro více než 130 tisíc odběrných míst.

Volejte nebo pište

Chcete mít nový ceník, ušetřit, a ještě se zúčastnit soutěže o energie na rok zdarma? Informujte se u epet na telefonní lince 800 70 71 71 v pracovních dnech od 8 do 17 hod. nebo pište na e-mail smlouva@epet.cz. Společnost epet za vás vyřídí vše potřebné. Pomůže s přechodem od stávajícího dodavatele atd. Další informace najdete i na webu www.epet.cz/ blesk.

Soutěž: Vyhrajte energie na rok zdarma

Noví zákazníci mají možnost vyhrát buď energie na celý rok zdarma, nebo slevu 20 tisíc na roční zúčtování.

Soutěž i speciální nabídka končí již 16. září. Budete mezi deseti vylosovanými, kteří pořádně ušetří?

PODMÍNKY SOUTĚŽE: Pokud noví zákazníci podepíšou se společností epet smlouvu na ceník SPECIAL 30, připravený přímo pro akci s Bleskem, mohou se zúčastnit soutěže o rok energií zdarma.

Produkt je určený pouze pro domácnosti. Losovat se budou ještě 2 výherci.

Zatím vyhráli Jiří Januška, Jaroslav E., Tomáš M., Jan F., Jaroslava Pavlovská, Alois Marek, Dezider K., Anna K.