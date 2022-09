Kulturní turistika v Londýně: Za divadlo můžete utratit tisíce korun. Kde sehnat levné lístky?

Pod pojmem dovolená si řada z nás představí trávení času u moře, případně aktivní dovolenou v přírodě nebo i návštěvy památek a muzeí. Existují ale ti, kteří se vydávají za hranice kvůli jiným kulturním zážitkům, jako jsou představení v divadlech. Takto tráví své volno redaktorka Blesk Zpráv, která vyráží do Londýna na West End, do čtvrti, která je proslulá zejména divadly. Na West Endu se hrají zejména muzikály a činohry, máte na dosah nejen kvalitativně nesrovnatelný zážitek s čímkoliv, co jste viděli v tuzemsku, ale také Oscary ověnčené herce. Jenže si za to pořádně zaplatíte, mnohdy až 300 liber (cca 9 tisíc korun). Pokud byste rádi vyrazili do Londýna za kulturou, poradíme vám, kde si pořídit levné, ale přesto kvalitní lístky, aniž byste museli na pokladnách nechat jmění, případně se dívat z posledních řad. Zároveň se dozvíte, jak fungují divadla v zahraničí a co je zaručená past na vaše peněženky.