Rozteklé koleje, úpal, problémy s klimatizací: Češi popsali čtyřicetistupňová vedra v Londýně

Kvůli vysokým teplotám se v Británii zastavila železniční doprava, některé školy zrušily výuku a svou činnost omezily i státní instituce či muzea.

„Co se týče vlaků, je to paradox, protože jako jediné dopravní prostředky v Londýně mají klimatizaci,“ řekla Blesk Zprávám Magdalena a vysvětluje: „Jenže britské koleje nejsou na tak vysoké teploty uzpůsobené.“

Ministr dopravy Grant Shapps uvedl, že potrvá mnoho let, než Británie plně zmodernizuje svou infrastrukturu tak, aby dokázala odolat vyšším teplotám.

„Zaznamenali jsme značné narušení cestování,“ řekl stanici BBC. „Infrastruktura, jejíž velká část byla vybudována ve viktoriánské době, prostě nebyla na takové teploty stavěna,“ uvedl Shapps.

To potvrzuje i Mikuláš. „Já osobně jsem se snažil vyhnout v tom vedru autobusům. Nemají klimatizaci a už o víkendu předtím, kdy ještě bylo venku rozumně, bylo autobuse bylo zásadně hůř a nebylo to příjemné. Většina metra taky nemá klimatizaci a vedro se tam drží, i v zimě některé linky metra jsou naprosto šílené na teplotu,“ přibližuje problémy dopravy v Británii mladý muž.

Úřady radily Britům, aby co nejvíce omezili v den veder cestování. Některé spoje byly zcela zrušeny, s čímž měli podle Mikuláše problémy někteří jeho kolegové.

Alergie na slunce a úpal

Mikuláš se živí jako programátor, může tedy pracovat z domova a Magdalena ve výrobně nábytku, takže do práce musí vždy. Zatímco Mikuláš má klimatizované kanceláře, Magda má v práci prosklený strop a teploty tam stoupaly ke 40 stupňům.

Mikuláš přiznává, že má nyní výhodu, že má byt v suterénu. „Celou zimu je mi v bytě zima, nejde mi tam přímé slunce. To teď samozřejmě je ale naopak výhoda, protože já mám doma poměrně chládek. Práce z domova v téhle pozici pomůže samozřejmě docela dost,“ přiznává Mikuláš.

Z nejteplejší den vyšel Mikuláš jen na nákup a večer risknul dopravu metrem, aby vyrazil za přáteli zahrát si deskové hry. „Jak se lidi vyhnuli metru, tak se tam dalo i dýchat,“ řekl k tomu.

Pro Magdu byl celý den větším utrpením. „Doma jsem měla v noci přes třicet stupňů. Do práce jsme sice mohli dříve a také dříve odejít, ale to jste zase museli řešit náhradní spoje, případně hodiny čekat venku, kdy něco přijede,“ říká žena, která je alergická na slunce. A i když používá opalovací krém s faktorem 50 a nosí pokrývku hlavy, dostala úpal.



Problémy s klimatizací

Podle Magdy kdo nemusel do práce, nešel a menší obchody zůstaly zavřené. Na oblíbeném Mikulášově trhu s jídlem bylo velmi málo lidí, jak ze strany nakupujících tak prodejců.

Před časem pracovala Magda v řetězci rychlého občerstvení, takže jí nepřekvapilo, že v supermarketech byly některé chladící boxy mimo provoz.

„S chladícími boxy ve vedrech je problém, většina z nich vedro nezvládá,“ vysvětluje Magda.

S tím měl problém i kamarád Mikuláše, který pracuje na univerzitě a tam mu doporučili, aby zůstal doma, protože klimatizace na pracovišti by nápor veder nezvládla.

Vedro ve městě? Noste vodu a opalovací krém

Lidé podle Magdy bojovali v zemi, která není zvyklá na tak vysoké teploty, s vedrem různě. Lidé si dávají alobal do oken. „Prý to pomáhá, ale zase se musíte mít na pozoru, aby si lidé nemysleli, že pěstujete doma marihuanu,“ směje se mladá žena.

A co oba Češi radí, pokud se ocitnete v metropoli jako je Londýn v extrémním horku coby turista?

„Všude radí, abyste se vyhnuli metru a také s sebou stále nosili vodu,“ říká Mikuláš.

„Nechoďte na otevřené prostranství, kde není stín a nepijte na slunci alkohol, ač to určitě svádí, dát si ve vedru pivo. Pokud se chcete schovat, vyrazte třeba do kina, nebo někam, kde je klimatizace. A rozhodně nechoďte ani do města bez opalovacího krému,“ vzkazuje Magdalena.