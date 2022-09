Ondra (30) požádal Aleše (33) o ruku, místo svatby chystá registraci: Zklamání z politiků i šikana

Skupina poslanců napříč politickým spektrem předložila na konci července novelu, která by ústavně zakotvila ochranu manželství jako svazku muže a ženy. Je to jejich odpověď na předložení zákona, který by stejnopohlavním párům umožnil uzavřít svazek se všemi právy a povinnostmi. Ondřej (30) v loňském roce pln optimismu, že manželství pro všechny konečně politici schválí, požádal svého partnera Aleše (33) o ruku. Nyní je ale čeká uzavření registrovaného partnerství. Ondra Blesk Zprávám řekl, že ačkoliv pochází ze silně věřící rodiny, jeho blízcí si přejí, aby byl šťastný. A prozradil, kteří politici ho nejvíce zklamali.

Ondřej byl vychováván se svými sourozenci v silně věřící rodině. K víře ho rodiče vedli od dětství.

„Jezdil jsem na katolické tábory, vystudoval jsem katolický gympl. Odmala jsem o víře přemýšlel a některé věci jsem filtroval s tím, že jsou to hlouposti. Jako dítě jsem ale vnímal katolickou církev z historického hlediska, kde figurovalo upalování čarodějnic a náboženské války a celou tu samotnou organizaci jsem bral jako velké pokrytectví,“ říká otevřeně Ondřej.

Šikana na maloměstě

Bylo však pro něj těžké přiznat si, že ho přitahují muži. „Kvůli výchově jsem si to nechtěl připustit. To bylo na tom to nejtěžší,“ vypráví mladý muž z malého města v Jižních Čechách, na které zrovna nevzpomíná rád.

„Rodiče nás vedli k umění. Hrál jsem na klavír, flétnu, zpíval jsem a jeden čas jsem i uvažoval, že budu studovat muzikálové herectví. Jenže jakmile kluk se na malém městě věnuje umění, tak je to problém. Děti mě označily jako gaye už v sedmé třídě,“ říká Ondřej s tím, že si prošel i šikanou. Kvůli tomu si k homosexualitě vybudoval obrovskou bariéru a podle svých slov to měl spojené právě s šikanou. O to byla cesta k vlastnímu uvědomění ještě těžší.

Na otázku, zda je věřící, odpovídá, že ano, ale rozhodně ne praktikující. „Pohled na náboženství mám svůj a katolickou církev k tomu nepotřebuji,“ dodává k tomu.

Překvapivá reakce rodičů

Ondřej by zřejmě svou orientaci před rodinou tajil dlouho, ale pak se svěřil člověku, o kterém věděl, že je gay a důvěřoval mu. „Jenže on to vyprávěl svojí matce a ta to řekla mojí mamce,“ kroutí hlavou Ondřej. Jeho coming-out, jak se říká oznámení okolí, že dotyčného přitahuje stejné pohlaví, tedy neproběhl tak, jak si představoval.

„Je to věc, o které nechcete, aby ji za vás řešil někdo jiný. Ale stalo se. Já jsem ten den mířil domů, od sestry už jsem měl zprávu, co mě čeká. A reakce rodičů mě překvapila, čekal jsem, že to bude drsnější,“ vzpomíná Ondra.

„Otec je biolog, bral to pragmaticky. Maminka sice chvíli mluvila o tom, co o tom říká katechismus, pak se začala radit s lidmi a ti jí napovídali nesmysly, např. že by se to dalo léčit, kdyby se na to přišlo dříve,“ vypráví dál.

Ondřej: O homosexualitě se u nás otevřeně nemluví

Pak se Ondřej rozpovídá o době, kdy pobýval v USA, v Chicagu. Tam se podle něj nikdo nad jeho orientací nepozastavoval a narozdíl od Česka se tu podle něj o homosexualitě otevřeně mluví. „Pokud to mám porovnat se svou sociální bublinou, tak si myslím, že proti odlišné orientaci tu nikdo nic nemá, ale stejně o tom nemluví otevřeně. Do očí mi nikdo neřekl, že má se mnou nebo s gayi a lesbami problém. To spíš čtu hlavně na sociálních sítích,“ zamýšlí se Ondra dodává:„ Češi mají podle mě názor „dělejte si, co chcete, ale ať o to nevidím, neslyším, hlavně, ať to nemám doma“.“

Kromě otevřeného přístupu poznal v USA Ondra svou první vážnou známost.

„Jen když jsem vystavil společné foto na Facebook, má rodina se ozvala, ať to stáhnu, takže jsem pochopil, že s tím ještě příliš smíření nejsou,“ líčí Blesk Zprávám další zkušenosti.

Manžetové knoflíčky k zásnubám

Po návratu do Čech poznal svého nynějšího partnera, Aleše (33). Ten své rodině o své odlišné orientaci řekl, až když poznal Ondřeje.

„V okamžiku, kdy jsem domů přivedl Aleše, jsem začal konečně vnímat, že moje rodina to vše přijala naprosto přirozeně. Táta si Aleše oblíbil a moji prarodiče Aleše zbožňují, což je paradox, moji prarodiče jsou v tomhle daleko otevřenější, ačkoliv jsou také věřící,“ usmívá se Ondra při vzpomínce na chvíli, kdy přivedl svou lásku poprvé k rodičům. Při druhé návštěvě se Ondrova maminka zeptala, zda se mohou vzít.

A Ondřej se skutečně rozhodl, že Aleše požádá o ruku. Podle svých slov tak činil v období, kdy měli Piráti ve volebních preferencích 30 % a byli favorité. Piráti jsou velcí zastánci manželství pro všechny a Ondřejovi to dodalo naději, že se s přítelem dočkají běžného obřadu, jako různopohlavní páry.

„V Česku běžně dáte holce snubák s briliantem, já svému příteli při žádosti o ruku dal manžetové knoflíčky s našimi monogramy,“ rozbíjí Ondra tradiční představu, že gay a lesbické páry volí při žádosti také prstýnek.

Místo svatby registrace

Ondra je fanoušek Harryho Pottera, Aleš Pána Prstenů, ale nakonec se dohodli, že budou mít svatbu ve stylu filmové ságy Star Wars. „Budeme mít např. stoly pojmenované podle planet, Star Wars kravaty, ponožky,“ popisuje své plány nadšeně Ondra a dodává, že jeho rodina je za něj šťastná a těší se na svatbu.

„Jenže pak přišly volby a my nechystáme veselku, ale registraci,“ povzdychne si Ondra. Mluví o registrovaném partnerství, kterému se většina duhových rodin z mnoha důvodů vyhýbá.

Registrované partnerství je totiž „svatba“ beze svědků, bez volna a pouze před speciálně zmocněným matrikářem. K tomu nemožnost osvojit si partnerovo dítě, či jej vyzvedávat ze školy a případně se o něj po smrti partnera starat. Smůlu má partner i v případě smrti toho druhého – nevzniká nárok na důchod či jiné dávky.

„Nakonec to tedy bude tak, že si dojedeme na jednu ze 14 matrik v Česku, kde můžeme uzavřít registrované partnerství a svatbu uděláme „naoko“, obřad bude jen symbolický, pro přátele, rodinu a známé,“ odpovídá Ondra na dotaz, zda si uzavření registrovaného partnerství s Alešem nerozmyslel, když je vše nakonec jinak.

Manželství? Co tahle „soudružství“?

„My nechceme bourat nějaké hodnoty, moc dobře si uvědomujeme hodnotu manželství a ctíme jej, vyrůstali jsme přece oba v tradičních rodinách. Ale proč nám tedy politici upírají možnost tradiční manželství uzavřít? Pro nás je uzavření manželství symbolický akt,“ promlouvá Ondřej k zákonodárcům.

Na dotaz, jak vnímá otázky manželství pro všechny a církve, odpovídá: „Nynější debata o manželství pro všechny se zúžila na rádoby boj proti vnímání manželství a rodiny křesťanskou morálkou a církevním náhledem. Ale i dnes jsou křesťanské církve, kde jsou kněží ženy a které oddávají i homosexuály. Není to tedy pohled křesťanský, ale katolický. Od roku 2013 máme majetkové vyrovnání s církvemi a stát řekl, že stát a církev jsou dva oddělené světy. Nikdo přece neříká a nechce manželstvím pro všechny církvi říkat, aby v kostele mohli manželství uzavřít dva muži, proč nám ale církve říká, že na radnici se dva muži nebo dvě ženy vzít nechtějí,“ ptá se Ondřej.

Vzápětí se rozohní nad tím, že některým politikům se v souvislosti se sňatky stejnopohlavních párů nelíbí označení „manželství“.

„Už jsem slyšel, že někdo navrhoval, aby se to jmenovalo „soudružství“. Diskuze na téma „gayům a lesbám práva ano, ale slovo manželství ne“ skutečně nemám rád,“ říká Ondra.

Ondřej: Zklamal mě Hayato Okamura a Válek

Skupina pěti desítek poslanců z vládních KDU-ČSL, ODS a TOP 09 a z opozičních ANO a SPD v čele s lidovcem Markem Výborným navíc na konci července podala návrh na na úpravu listiny základních práv a svobod , která by ústavně zakotvila ochranu manželství jako svazku muže a ženy.

A Ondřeje to velmi zklamalo, konkrétně ho zklamal např. Hayato Okamura, bratr Tomia Okamury a Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví, kteří se pod tuto novelu podepsali.

„Ano, Hayato mě velmi zklamal. Já chápu, že kandiduje za KDU-ČSL, ale víra a křesťanství je hlavně o lásce. A ta má mnoho podob. Nehledě na to, že jeho bratr je gay,“ připomíná Ondřej architekta Osamu Okamuru. Svůj nesouhlas vyjádřil Hayatovi i přímo na sociální síti Twitter.

A proč jej zklamal zrovna ministr Válek? „Vnímám to tak, že je členem TOP 09, kterou osobně vnímám spíše jako stranu pro městské liberály, kteří v otázce manželství pro všechny jsou pro. Chápu, že Válek osobně nemusí s manželstvím pro všechny souhlasit, ale čekal bych, že spíše bude mlčet, případně odejde při hlasování ze sálu a nepřidá se k otevřené homofobii,“ vysvětluje Ondra.

Vláda momentálně zaujala k novele neutrální postoj, což pro příznivce manželství pro všechny není dobrá zpráva.

Manželství pro všechny? Satan se nezjeví...

Ondřej by si nejvíce přál, aby manželství pro gaye a lesby přestalo být politické téma. „Až se manželství pro všechny schválí, všichni zjistí, že se vůbec nic nestalo. Tradiční rodiny se nerozpadnou a žádný Satan se neobjeví,“ naráží na některé argumenty odpůrců.

Ačkoliv je zatím schválení sňatků pro duhové páry v nedohlednu, Ondřej přesto věří, že manželství pro všechny se v Česku jednou stane realitou. „Ano, věřím v to, ale až to schválí, to už asi budu starý. A já nechci být na své svatbě starý,“ uzavírá v nadsázce mladý muž.