Začíná to typický videoklip k zamilované písni. I příběh je stejný. Zamilují se, otec je zpočátku proti vztahu, dvojice si ale svou lásku uhájí. Přijde žádost o ruku, obměkčení otce a dojde na svatbu se závojem a velkým dortem. Jenže v závěru se ukáže, že realita to byla pouze do žádosti o ruku. Vše další je jen sen. Zamilovaným párem jsou tu totiž dvě dívky. Příběh videoklipu končí tím, že obě stojí v prázdné oddací síni.

Hlavních rolí se ve videoklipu zhostily i samotné autorky hudby a textu Terezie (21) a Adéla (24). Obě jsou partnerkami i v reálném životě, přesto se ten jejich od toho videoklipového liší.

Neseznámily se při sportování, ale v mělnickém divadle, kde obě působí. Adéla má k divadlu velmi blízko už od dětství, ve Velké Británii studuje magisterský obor Arts Management, před tím studovala tanec. Terezie také studuje vysokou školu, hraje na kytaru, zpívá a má vlastní kapelu.

Terezie: Proti své orientaci jsem bojovala

„Nejdřív jsme se na zkouškách v divadle míjely, pak jsme se seznámily. Já jsem studovala v Anglii, takže jsme si nejdřív hlavně psaly a telefonovaly, čistě na kamarádské bázi,“ říká Adéla. Sama svou sexualitu nedefinuje.

„Dříve jsem ženy nevnímala jako partnerky, proto jsme také ze začátku komunikovaly jako kamarádky. Myslím, že by se dalo říct, že je to pansexualita, kdy je člověk přitahován osobností a duší daného člověka a nehledí na pohlaví. Holky mě jinak na rozdíl od kluků tolik nepřitahují, jen ona,“ usmívá se Adéla na svou přítelkyni Terezku.

Ta už o své lesbické orientaci tušila ve 13 letech. „Neuměla jsem to nazvat, líbily se mi více holky než kluci. Zkoušela jsem s tím bojovat, aby to tak nebylo, ale srdci neporučíte. Je pravda, že mámin přítel se mě ptal, zda nejsem na holky, a já to vždy popřela,“ řekla Blesk Zprávám Terezie. Její partnerka ji nabádá, aby prozradila, že dokonce vstoupila do církve.

Terezie se tomu zasměje: „Ano, vstoupila jsem do dost radikální církve a myslela jsem si, že to tím vyřeším.“

„A celý den poslouchala, že by se měla jít léčit,“ podotýká Adéla.

Takže to u Terezie nebylo jako ve videoklipu, kde se dívka setkává s nesouhlasem svého otce. „Mamce, jejímu příteli a sestře jsem to řekla asi v 15 letech a reakce byly vesměs takové, že už to tušili. I babička měla super reakci, protože celý život pracovala jako dámská krejčová a při práci se tak pohybovala mezi gayi, kteří byli do kolektivu bez předsudků přijímáni, takže byla zvyklá,“ říká Terezie.

Homofobní komentáře na ulici

Adéla si musela projít dlouhými rozhovory s rodiči, aby pochopili, že si našla přítelkyni. „Znali Terez jako mou kamarádku. Musela jsem přiznat, že spolu chodíme, když byl první lockdown a doporučovalo se s lidmi příliš nestýkat. Já jsem z Mělníka, Terez z Prahy, kde byl tenkrát velký výskyt covidu, ale já za ní chtěla jet. Mamka to nechtěla dovolit, tak jsem se přiznala,“ prozradila Adéla.

Nyní je prý Terezie pro její rodinu jako druhá dcera. Do té doby rodina gay a lesbické páry, popřípadě jejich nerovné postavení, neřešila, nyní pečlivě sledují vše, co se řeší ohledně registrovaného partnerství a snahou uzákonit manželství gayů a leseb.

Dívky se shodly, že ačkoliv česká společnost vnímá gay a lesbické páry spíše kladně, stále se ještě setkávají s homofobními narážkami a komentáři na ulici. Hlavní problém podle nich také je, že ne každý zná nějaký gay nebo lesbický pár, aby se mohl přesvědčit, že fungování takového vztahu se od vztahu muže a ženy příliš neliší.

Co se podpory manželství pro všechny páry týče dívky zmiňují, že spousta lidí netuší, jak velké jsou rozdíly mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím. A zatímco v jiných státech už mohou osoby stejného pohlaví uzavřít manželství, v Česku se na podobný zákon stále čeká.

Hudba jako mírumilovná cesta

Terezie a Adéla vydaly svůj klip těsně před tím, než návrh Pirátů umožňující manželství stejnopohlavních párů poputuje znovu do Sněmovny.

„Byla jsem kamarádce na svatbě a došlo mi, že já vlastně nikdy takovou svatbu mít nebudu. Ano, můžeme se registrovat, ale nemusíme mít na svatbě např. svědky, je spousta věcí, které u registrovaného partnerství mít ani nemůžeme. Tohle téma už se tu dlouho řeší hlavně politicky, tak mě napadlo, že hudba je taková univerzální a mírumilovná cesta, jak poukázat na to, co nás trápí,“ vzpomíná na začátek nápadu napsat píseň Terezie.

Sama říká, že samotná píseň, kterou slyšíme, je už 4. verze, z původního nápadu byl použit jen refrén, dívky zmiňují Tanitu Yankovou, která s nimi na hudbě spolupracovala.

„Chceme tou písní oslovit starší generace, které neznají ve svém okolí žádný stejnopohlavní pár, nebo netuší, jaké jsou rozdíly právě mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím,“ doplňuje Adéla.

To koneckonců na konci videoklipu vysvětluje celá řada známých osobností, které dívky kontaktovaly, jako jsou herci Jan Cina a jeho partner Petr Vančura, herci a zpěváci Michala a Roman Tomešovi a herečka Martha Issová, či Simona Babčáková.

„V průběhu práce na písni a videoklipu jsme také oslovily organizaci Jsme fér, která se touto problematikou v České republice zabývá již několik let, zda by nás nepodpořili sdílením přes sociální sítě a dobrými radami,“ dodává Adéla.

Jak klip koloval po sociálních sítích, musely dívky zvládnout i kritické a homofobní komentáře, i když bylo také mnoho ohlasů pozitivních.

Zákon o manželství pro všechny znovu ve Sněmovně

Uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry prošlo loni v dubnu ve Sněmovně prvním čtením. Dolní komora zároveň podpořila zvýšení ochrany manželství výhradně jako svazku muže a ženy ústavním zakotvením. Poslanci už ale o předlohách před volbami nestihli rozhodnout.

Nyní se skupina poslanců v čele s Olgou Richterovou (Piráti) a Bárou Urbanovou (STAN) snaží staronový zákon dostat k načtení do dolní komory. Podle informací Blesk Zpráv by k tomu mohlo dojít v následujících dvou týdnech, není přitom vyloučeno, že se jej poslanci na plénum pokusí dostat už v příštím týdnu. Dívky to vědí, jen se bojí jásat předčasně.

„Připadám si trochu jak na horské dráze,“ říká k tomu Terezie a pokračuje: „Čas od času se objeví pozitivní zpráva, která mi dá naději, že by se mohl zákon schválit, vzápětí to smete nějaká negativní zpráva, např. kdo zákon nepodpoří.“

Politici: Hlasování bude individuální

Bohužel se ukazuje, že zákon má podporu pouze dvou stran.

„Jako lidovci ale nejsme zastánci tzv. „manželství pro všechny“ a nikdo z našeho klubu nebude pod poslaneckým návrhem podepsán. Opravdu nechceme, aby se manželství nějakým způsobem relativizovalo. Naopak jsme připraveni aktivně podpořit návrh, který narovná práva lidem v registrovaném partnerství,“ řekl Blesk Zprávám ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Proti zákonu bude hlasovat i SPD. ANO je momentálně rozpolcené. Podle poslance Patrika Nachera to vypadá, že pro návrh bude menší polovina ze 72 poslanců za hnutí. „Myslím si, že to bude hodně individuální, nebude to vázáno na to, kdo je z jaké strany,“ okomentovala zákon Táňa Malá (ANO).

Terezie a Adéla: Mějte otevřené srdce

Terezie a Adéla však věří, že jednou se své vysněné svatby dočkají a nebude to jen sen z videoklipu. „Mějte otevřené srdce,“ vzkazují dívky politikům.

A co říká předkladatelka zákona Bára Urbanová (STAN)? I přes odpor některých stran věří, že tu šance je. „ Když se bude hlasovat podle vědomí a svědomí, ten návrh šanci má,“ vzkazuje všem duhovým rodinám Urbanová.