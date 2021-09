Dvě třetiny Čechů podporují manželství gayů a leseb, ukázaly průzkumy iniciativy Jsme fér. Ta zároveň oslovila kandidáty politických stran, jak se staví k umožnění sňatků stejnopohlavních párů. Mluvila se 1120 kandidáty z deseti prvních míst osmi stran, které mají podle průzkumů největší šanci vstoupit do Sněmovny. Odpovědělo 230 z nich, u ostatních se pokusila dohledat názor z jejich hlasování ve Sněmovně nebo veřejných vyjádření.

Předvolebního průzkumu Jsme fér se účastní politici a političky napříč spektrem. „Cílem samozřejmě není říkat lidem, kterou politickou stranu mají volit. Ale podporovat voliče a voličky, které mají o toto téma zájem, aby ve vybrané straně kroužkovali ty kandidátky a kandidáty, kteří konečně zákon o manželství pro gay a lesbické páry schválí,“ vysvětluje Lucia Zachariášová, právnička iniciativy Jsme fér.

Všem dotazovaným položila iniciativa stejnou anketní otázku: „Pokud budete zvolen/a do Poslanecké sněmovny, budete pro to, aby i gayové a lesby mohli vstupovat do manželství se všemi právy a povinnostmi manželů, včetně práva společně osvojit děti, či osvojit dítě druhého manžela/manželky?“ Odpovědělo 230 z nich, u ostatních se pokusila dohledat názor z jejich hlasování ve Sněmovně nebo veřejných vyjádření.

„Ti, kteří nám chtěli odpovědět a pro které je téma důležité, se nám ozvali. I z předchozích průzkumů víme, že po zveřejnění průzkumů se velká část kandidátek a kandidátů ještě ozve,“ doplnila právnička iniciativy Lucie Zachariášová. Kandidující politická uskupení dostala i celkové známky, nejlepší byla dvojka a nejhorší pětka.

Výsledky hodnocení volebních subjektů i kandidátek a kandidátů jsou k dispozici na Kroužkuj srdcem.

Novela zákoníku stále leží ve Sněmovně

Podle projektové manažerky společnosti Median Martiny Veverkové dva poslední průzkumy ukazují, že 62 a 65 procent lidí manželství pro všechny podporuje. Šéf iniciativy Czeslaw Walek připomněl, že podobné průzkumy iniciativa zveřejnila před sněmovními volbami před čtyřmi lety. „Nenapadlo by mě, že se za ty čtyři roky nic nestane. Menšině odpůrců se podařilo proces zastavit, umlčet a téměř vyhnít,“ uvedl.

Novelu občanského zákoníku s manželstvím pro všechny předložilo v tomto volebním období 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů. Podle nich má změna zajistit gayům a lesbám i jejich dětem stejná práva a důstojnost, jako mají manželé a jejich potomci. Sněmovna začala projednávat i protinávrh 37 zákonodárců na výslovné ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy. Podle předkladatelů by se tak ochránila tradiční rodina.

Letos v dubnu se dostala k prvnímu čtení novely občanského zákoníku, debata kolem trvala jedenáct hodin. Současná Sněmovna už další schvalování nestihne. „Poslanci nechtěli rozhodnout,“ dodal Walek.

Duhová manželství podporují dvě třetiny Čechů

Že má novela zákona u Čechů a Češek podporu, ukázala také úspěšná crowdfundingová sbírka, ve které se díky dárcům a dárkyním podařilo vybrat 484 550 korun právě na předvolební aktivity Jsme fér.. „Výzkumy z poslední doby ukazují, že manželství pro všechny stabilně podporují přibližně dvě třetiny české společnosti. Nic na tom nemění ani období, kdy se problematika řeší v Poslanecké sněmovně a na téma je tedy upřena větší pozornost,“ potvrzuje společenský trend podpory manželství pro gay a lesbické páry Martina Veverková, projektová manažerka výzkumné agentury MEDIAN.