Řeč je o tzv. strategickém plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027, který určuje pravidla zemědělského hospodaření, jejich dodržování i fungování peněžních kompenzací. Tedy klíčovém dokumentu, od kterého se pro zemědělce odvíjí všechno. A protože je důležitý, na jeho podobě se pracovalo poslední a rok půl, kdy byla u moci ještě Babišova vláda. Zanedlouho totiž musí být jeho finální verze odeslána Evropské komisi.

Dvě hlavní české zemědělské organizace – Agrární komora a Zemědělský svaz ČR, byly s jeho schválenou podobou více méně spokojení, na tvorbě se podílely a souhlasily s určitými kompromisy, které vznikly. Dokument má cílit například na vyšší druhovou rozmanitost či lépe chránit vodu a půdu.

Nezachází ale podle ekologických organizací dostatečně daleko, a tak když nastoupila nová vláda Petra Fialy (ODS), oznámila, že ve strategickém plánu provede změny. Ostatně že zruší velkou část Babišovou vládou sjednaných nařízení, avizovala hodně dlouho dopředu. Změny zmínil i čerstvý ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), když se v pondělí ujal úřadu, řekl, že dotační kyvadlo se v posledních letech vychýlilo k velkým podnikům.

Potravinová chudoba na dohled

Podle Agrární komory a Zemědělskému svazu ČR skutečně ministerstvo změny v dotacích chce provést, vytváří si je ale samo, aniž by se zástupci oboru diskutovalo. Vznikají tak nápady, které organizace zásadně rozporují.

„Nesouhlasíme zejména se zavedením nebo zastropováním přímých plateb a s výrazným navýšením tzv. redistributivní podpory, také se jí někdy říká platba na první hektary,“ uvedl prezident Agrární komory Jan Doležal. Podle něj se ministerstvo chystá zavést hodnoty, které nemají v celé Evropě obdoby.

„Povede to nejen k nerovnosti podmínek pro zemědělské subjekty, ale také k výraznému navýšení cen půdy a nájmů, což bude představovat existenční problémy nejen pro podniky střední velikosti, ale i pro menší soukromé podnikatele,“ zdůrazňuje Doležal s tím, že většina drobných zemědělců hospodaří na pronajaté půdě.

Když se k tomu přidá inflace, která může příští rok dosáhnout až 10 procent, občané v důsledku mohou pocítit extrémní nárůst cen potravin. „Dnes tu máme chudobu energetickou. V roce 2022 a později čeká mnoho domácností i chudoba potravinová,“ varuje šéf agrárníků.

Na celé situace mu nejvíce vadí fakt, že ministerstvo o celé záležitosti odmítá diskutovat, byť tu rok a půl před tím probíhala transparentní diskuze, ze které vzešlo mnoho dohod. „Nyní přichází někdo, kdo říká, že tento kompromis nemá žádnou hodnotu,“ kroutí hlavou Doležal.

Jsi malý? Tu máš peníze, nechápe expert

Tento aspekt kritizuje i předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „To že jsme tady rok a půl jednali o nějakých podmínkách a někdo to dneska smete ze stolu za pár dnů, aniž by se s námi o tom pobavil, aniž by si vyslechl náš názor, nás zkrátka a dobře vede k tomu, že se musíme bránit,“ uvedl a dodal, že zemědělci chtějí uspořádat demonstraci.

Ve hře je i ústavní žaloba, protože podle Pýchy existuje evropské nařízení, že úřady při tvorbě podobných strategických dokumentů musí s odbornými organizacemi mluvit. Jenže to se teď neděje. Nekula podle něj neplní ani základní politické pravidlo, že by se měl snažit rozdílné tábory sbližovat.

„Vyjádření pana ministra, že dotační kyvadlo se vychýlilo v minulosti směrem k velkým podnikům, je podle našeho názoru nehorázné a dovolím si tvrdit, že rozděluje zemědělce na malé a velké (…) Zemědělci, kteří dělají stejnou činnost, dostávají stejné dotace bez ohledu na to, zda jsou velcí nebo malí,“ říká Pýcha.

„To, co se dneska připravuje, bude znamenat, že zemědělcům, kteří za dotace něco odvádí společnosti, ty dotace sebereme a dáme je, v podstatě jako novodobou sociální dávku, někomu jen proto, že je malý. Bez jakékoliv podmínky cokoliv produkovat, bez jakékoliv podmínky se jakýmkoliv způsobem chovat,“ podotýká dále předseda Zemědělského svazu. Vnímá to jako neefektivní a nezodpovědný přístup.

Podle něj je situace opravdu velmi vážná. „Hrozí destrukce významné části českého zemědělství,“ varuje Pýcha s tím, že zničeno může být produkční zemědělství, které živí většinu země. Rozporuje také tvrzení, že by se na drobné zemědělce nemyslelo, během minulých let jich s podnikáním naopak mnoho začalo.

Oba experti proto požadují buď strategický plán nechat ve formě, v jaké ho schválila Babišova vláda, nebo alespoň do diskuze přizvat obě organizace, aby se mohly vyjádřit.

„Šikovně přichystaná lest“

I v rámci oboru ale existují různé názory. Za nedostatečnou označuje původní formu plánu Asociace soukromého zemědělství ČR. Ta pro změnu výslovně říká, že strategie je nedostatečná a potřebuje více změn, ke kterým zatím nedochází.

„Podle našeho názoru je současný návrh strategického plánu pouze šikovně přichystanou lstí, jak uplatnit povinné evropské nástroje společné zemědělské politiky, ale přitom ještě více přidat peníze úzké skupině největších agroholdingů a současně, aby menší zemědělci získali z těchto nových nástrojů co nejméně,“ uvádí asociace v otevřeném dopise adresovém ministerstvu zemědělství a koaličním zemědělským expertům.