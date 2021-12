Ptačí chřipka na Litoměřicku: Sto tisíc slepic ve velkochovu uhynulo ještě před zplynováním

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala jde zhruba o dvě procenta populace nosnic v ČR. Nemělo by to mít větší dopad na trh v zemi. „Od prvních příznaků ptačí chřipky v tomto chovu zůstávala vejce na farmě, tedy žádné se nedostalo do tržní sítě,“ řekl už dřív prezident. Škodu komora odhaduje na 20 milionů korun.

„Dá se počítat, že do zítřejšího úterního rána se číslo úhynů zvýší,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer s tím, že varianta viru je velmi agresivní. „Většinou dochází k utrácení rychleji, ale vzhledem k množství byl problém, že objednaný plyn, kterým utrácení probíhá, byli dodavatelé schopni dodat až k úternímu ránu,“ vysvětlil mluvčí. Do čtvrtka minulého týdne v Libotenicích uhynulo zhruba 3000 zvířat. Jedna hala se slepicemi podle něj zůstala už téměř prázdná, v dalších třech halách uhynuly jednotky tisíc nosnic.

V hledáčku veterinářů je další velkochov

Zhruba o kilometr dál od společnosti AG Maiwald, která velkochov provozuje, se nachází haly s kuřicemi, odebrané vzorky veterináři podle Majera zkoumají. „Pokud by tam nákaza byla, tak bohužel to bude muset být také utraceno,“ dodal Majer.

Okolo velkochovu veterináři vymezili tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. Do ochranného pásma kromě katastrálního území Libotenic patří také katastry obcí v nejbližším okolí, a to Černěves, Hrobce, Rohatce, Chodouny, Lounky, Oleško u Rohatců a Židovice nad Labem.

V Evropě roste počet nových ohnisek ptačí chřipky jak u volně žijících ptáků, tak v chovech. V Česku v tomto týdnu utráceli veterináři ptáky z několika hejn firmy Rybářství Nové Hrady, u nichž se prokázala ptačí chřipka. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v Česku. Po žádosti chovatele vybrali veterináři 420 hus z několika linií a hejn, které zatím ušetří, aby zůstalo šlechtění zachované. Původně měli veterináři utratit 1900 ptáků. Nové ohnisko objevili veterináři tento týden v bažantnici na Hodonínsku, kde budou muset utratit asi 5000 ptáků.