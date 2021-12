Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala jde zhruba o dvě procenta populace nosnic v ČR. nemělo by to mít větší dopad na trh v zemi. „Od prvních příznaků ptačí chřipky v tomto chovu zůstávala vejce na farmě, tedy žádné se nedostalo do tržní sítě,“ dodal prezident. Škodu komora odhaduje na 20 milionů Kč.

V Evropě stále roste počet nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech.

„Inspektoři SVS provedli na místě šetření, přijali předběžná opatření, odebrali vzorky z uhynulých kusů a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo nákazu ptačí chřipkou H5N1. Jak se nákaza do velkochovu dostala, je předmětem pokračujícího šetření,“ sdělil Vorlíček.

Agrární komora spolu s veterináři apeluje na chovatele, aby dodržovali zásady biologické bezpečnosti.

V tomto týdnu likvidovali veterináři ptáky z několika hejn firmy Rybářství Nové Hrady, u nichž se prokázala ptačí chřipka. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v Česku. Po žádosti chovatele vybrali veterináři 420 hus z několika linií a hejn, které zatím ušetří, aby zůstalo šlechtění zachované. Původně měli veterináři utratit 1900 ptáků.

V Evropě stále roste počet nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech. „Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Zdrojem infekce jsou nejčastěji volně žijící ptáci a jejich infikovaný trus, který může kontaminovat přímo vodu a krmivo, nebo může být do chovu zanesen nepřímo člověkem na obuvi, pneumatikách nebo jiných pomůckách,“ uvedl mluvčí veterinářů.