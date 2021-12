Farmář na Českolipsku bojuje za záchranu krajiny. Jakou alternativu nabízí k velkým polím?

Z české krajiny dlouhodobě mizí pestrost. Ať už pestrost pěstovaných plodin a sadů nebo takzvaných nefunkčních struktur, mezi které patří stromy, remízky, meze a další krajinné prvky. „Tohle všechno dohromady plní funkci vůči klimatu, ochraně půdy, zadržování vody i vůči biodiverzitě,“ upozornil Martin Střelec, předseda komise pro životní prostředí v Českém Krumlově a expert na biodiverzitu.

Obrovská jednolitá pole, která se dají téměř nazvat jednou z typických charakteristik české krajiny, tak představují zhoubu pro samotnou půdu i divokou zvěř. Kvůli nadměrnému používání pesticidů navíc mizí hmyz a důležití opylovači, kteří jsou nezbytnou součástí potravního řetězce a bez kterých se neobejdou ani rostliny.

„Za posledních 40 let zmizelo 40 procent objemu hmyzu,“ řekl Blesk Zprávám entomolog Vladimír Hula. „Je to v korelaci s bohatostí. Čím bohatší země, logicky tím intenzivnější zemědělství, tím větší úbytek,“ pokračoval a doplnil, že Česko spolu s Velkou Británií patří na základě indexu postiženosti krajiny mezi nejhorší země na světě.

Entomolog Vladimír Hula | Hnutí DUHA - Petr Zewlakk Vrabec

Jedno z řešení podle Střelce představují přísnější limity velikosti polí s jednou plodinou. „Maximální plocha jedné plodiny by měla být omezena na třicet hektarů. Tento požadavek už teď v té zemědělské politice je,“ upřesnil. Jako další krok zmínil vyčlenění pěti procent orné půdy na takzvané plochy v ekologickém zájmu (tedy úhory, krajinné prvky a podobně), které by daly prostor pro obnovu biodiverzity.

Pestrost krajiny jako základ

Česku jde v oblasti zemědělství příkladem rodinná farma Statek Vodňanský v Blíževedlích na Českolipsku. Rodina Vodňanských se o plochu o velikosti pěti set hektarů stará již po několik generací a pestrost krajiny a pěstovaných plodin je pro ni tou hlavní prioritou. „Vše se snažíme dělat v souladu s naší zemědělskou produkcí tak, abychom mohli vytvářet zdravý ekosystém,“ řekl Blesk Zprávám majitel statku Erich Vodňanský.

Majitel statku Erich Vodňanský | Hnutí DUHA - Petr Zewlakk Vrabec

Farma svou ornou plochu rozdělila na nespočet menších políček s různými plodinami. Hranice mezi jednotlivými poli tvoří travnaté plochy, stromové aleje, sady nebo dokonce malé lesíky. Místní zemědělci půdu nezatěžují pesticidy a naopak se zaměřují na pěstování rostlin, které jsou pro ni prospěšné.

„Je krásné vidět strukturovanost krajiny. Plochy, které obhospodařujeme, kde je zemědělská produkce, plochy, které jsou extenzivnější a pak jsou plochy, které přenecháváme úplně přírodě,“ pokračoval Vodňanský, aby dodal: „Co pole, to jiná plodina. To je to, o co se snažíme.“

„Neustále musíme krajině nabízet potravu, pastvu pro opylovače, pro hmyz, ale zároveň i kryt a potravu pro drobnou zvěř,“ uzavřel mladý farmář. Na statek se díky pestrosti krajiny vracejí ptáci a rodinu často navštěvují i jinde obávaná divoká prasata, pro která jsou všude po pozemku rozmístěné kyblíky s dobrotami.