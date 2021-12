Energetický regulační úřad (ERÚ) navrhuje změny energetického zákona v souvislosti s možným přechodem klientů do záchranného režimu dodavatele poslední instance (DPI) v případě, že jejich současný dodavatel ukončí dodávky energie. Úřad chce nově režim DPI také pro velkoodběratele, diskutovat bude také o výši záloh a jejich splatnosti u dodavatelů DPI. Na konferenci Institutu pro veřejnou diskusi to dnes řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

ERÚ navrhuje kromě novely zákona i systémové změny, dodavatelé energií by mohli být například pojištěni obdobně jako cestovní kanceláře.

Předseda Rady ERÚ Trávníček dnes uvedl, že úřad navrhuje například rozšíření subjektů, které do režimu dodavatele poslední instance budou spadat, nově by to mohli být i zákazníci s odběrem plynu nad 630 megawatthodin. Na ty se totiž nevztahuje institut dodavatele poslední instance a musí si podle platné legislativy změnu dodavatele vyřešit sami ve lhůtě tří dnů.

ERÚ podle Trávníčka požaduje také zpřesnění režimu DPI. Chce například zavést výslovnou úpravu, že nástupem klienta do režimu DPI končí smlouva s původním dodavatelem. Úřad chce také diskutovat o možné úpravě doby, po kterou může zákazník v režimu DPI zůstat, nyní je to šest měsíců. ERÚ požaduje zároveň stanovit přesná pravidla pro výše a splatnosti záloh za energie u dodavatelů poslední instance. „Aby to bylo jednotné,“ řekl Trávníček. ERÚ dále zvažuje procesní sladění režimu DPI pro elektřinu a plyn.

Energetický regulační úřad navrhuje také zavést povinnosti pro končícího dodavatele spolupracovat při aktualizaci kontaktních údajů zákazníka přecházejícího k DPI. Chce zároveň zkrátit odchod z režimu DPI k novému dodavateli na nezbytné minimum, nyní trvá průměrně až tři týdny. Úřad navrhuje také zavést možnost převzít zákazníka do normálního režimu u nového dodavatele i několik dní zpětně, zákazník by tak reálně do režimu DPI vůbec nespadl.

Úřad chce udělat také systémové změny. Zvažuje mimo jiné povinnost finančního zajištění nebo zajištěnost obchodních pozic. Navrhuje také zavedení kodexu obchodníka a dobrovolné certifikace. Zvažuje také zavedení povinného pojištění dodavatelů, šlo by o obdobu pojištění cestovních kanceláří, uvedl Trávníček.

Skupina Bohemia Energy ukončila činnost v polovině října a kolem 900 000 jejích odběratelů si musí hledat nového dodavatele energií. Dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku to zdůvodnilo extrémním růstem energií na velkoobchodních trzích.