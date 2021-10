Hádka Havlíčka v ČT kvůli energiím a dávkám: „Selhání státu,“ šil do něj náměstek Maláčové

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) míní, že by až půl milionu lidí mohlo žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. „Tato mimořádná okamžitá pomoc se bude týkat přibližně 10 procent domácností na českém trhu, což by mohlo být 400 až 500 tisíc domácností. Jedná se o domácnosti, kde se jasně prokáže, že jsou ohroženi tzv. energetickou chudobou. A tyto domácnosti dostanou speciální částku, která bude poskytnuta příslušným Úřadem práce,“ uvedl Havlíček na tiskovce.

S tím nesouhlasí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Dávka okamžité mimořádné pomoci je testovaná dávka, která pravděpodobně vůbec nedosáhne ty dotčené klienty, protože abyste měli nárok na tu dávku, tak musíte doložit, že jste v hmotné nouzi, to znamená, že nemáte téměř žádné příjmy a nemáte úspory. A to přece není ta situace,“ vytkla Havlíčkovi.

Podle Havlíčka je však reálné, aby asi desetina českých domácností ohrožených energetickou chudobou kvůli růstu cen energií měla nárok na jednorázové dávky. Maláčová nadále míní, že to není možné a řešení musí navrhnout ministerstvo průmyslu a obchodu. Premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli tomu Maláčová žádá o svolání schůze vlády.

Havlíček se přel s náměstkem Maláčové

Neshoda se promítla i do vysílání páteční Devadesátky na ČT24. „Ty ceny vzrostly naprosto mimořádným způsobem,“ připustil Havlíček, který nejprve uvedl, že je šance zastropovat zálohové platby u dodavatelů poslední instance (DPI). „Toto musíme teď dobře namixovat,“ poznamenal ke svým návrhům.

Maláčové náměstek Michal Pícl (ČSSD) v televizi Havlíčkův návrh kritizoval. Označil to za „přehnané očekávání, které ministerstvo průmyslu a obchodu v lidech vyvolalo, že jim můžeme pomoci přes mimořádnou okamžitou pomoc“. „Problém je v tom, že ty faktury, které zákazníkům chodí, jsou zálohové. My nemůžeme tu mimořádnou okamžitou pomoc vyplatit na zálohovou fakturu, která je na nějakou částku, která bude následně zúčtována,“ upozornil s tím, že lidem lze pomoci až po vyúčtování od DPI.

„Já rozumím tomu, že to bude práce navíc, ale prosím pěkně, jsme v mimořádné situaci, nemůžeme si to zlehčovat. Nehledejme důvody, proč něco nejde, hledejme důvody, jak to udělat. Toto je jednoznačně sociální dávka,“ reagoval na Pícla Havlíček. Dotyčný bude muset doložit, jaké má příjmy i náklady na energie, protože není možné tuto dávku poskytnout všem, poznamenal vicepremiér. Ale věří, že Úřad práce by to dle něj dokázal zvládnout.

Selhání státu: Ano, či ne?

Náměstek Pícl upozornil, že takto dávka koncipovat nejde. „MPSV nemůže být primárním řešitelem problému, který tady vznikl na základě selhání státu,“ odmítal dál argumentaci Havlíčka. „Problém je v tom, že ta faktura je zálohová a že je na nemravnou částku. Tady pan ministr se musí domluvit s pěti poskytovateli (DPI - pozn. red.) a ty zálohové faktury prostě snížit,“ míní Pícl.

„Pan náměstek žije ještě v předrevoluční době, toto není selhání státu, ceny energií jdou všude v Evropě na maxima a státy hledají nástroje, jakým způsobem těm odběratelům pomoci. To, že to je sociální pomoc, o tom není nejmenší pochyby,“ trval na svém Havlíček.

„Stát tady selhal, lidé nalítli jednomu energošmejdovi, který je poslal ze dne na den, aby hledali řešení a má to řešit prostě stát. Nereguloval a nekontroloval,“ míní Pícl. MPO by dle něj mohlo postupovat např. prostřednictvím bezúročných půjček. Řešit situaci před dávky a nutit lidi chodit na Úřady práce nemá dle něj smysl. Na Úřady práce by se nahrnulo 900 tisíc lidí žádat o dávky, které ve většině případů ani nedostanou, protože řada rodin nějaké úspory má a na tyto dávky nedosáhnou, upozornil náměstek.

Přes dávky to jde, bránil se Havlíček

„Přes dávky to jednoznačně jde, já myslím, že on to ani pan Pícl nepopírá, on si to jen trošku zjednodušuje, říká, že nejsou schopni obsloužit takové množství klientů,“ odmítal kritiku Pícla Havlíček. „Dávat půjčky dneska rodinám, to nic neřeší. Oni mají problém s tí, že potřebují okamžitě něco zaplatit a potřebují, aby někdo jim pomohl v té vlastní platbě a ne to, abychom jim dali půjčky a rozložili jim to do dalších několika let. Cesta je ta, že se půjde přes sociální dávku, cesta je ta, že se půjde přes Úřady práce. Stejně se to řeší, když je povodeň nebo tornádo. A ty Úřady práce to zvládají,“ kontroval vicepremiér.

Pícl však do Havlíčka šil dál. „Já nemůžu za to, že vy nerozumíte dávkovému systému. My jsme schopni 900 tisíc lidí odpravit v případě, že přijdou s vyúčtovací fakturou. Nejsme schopni jim pomoci v případě zálohové faktury, v tom je ten zásadní problém. Nemůžeme vyplatit 25 tisíc na tu jednu fakturu, to prostě nejde,“ poznamenal náměstek z MPSV.

Zastropování zálohových faktur podle Havlíčka

Havlíček vedle toho navrhuje další řešení, jak pomoci lidem zasaženým pádem Bohemia Energy a dalších poskytovatelů, kteří nyní u dodavatelů poslední instance musí platit astronomické zálohy za energie. Podle něj by tyto zálohy mohly být zastropované. Havlíčkovo ministerstvo o tom jedná s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), řekl v ČT24.

„My v tuto chvíli velmi intenzivně jednáme s ERÚ a pokoušíme se najít takové řešení, které by zastropovalo zálohy za platby elektrické energie u DPI. Současně ale říkáme, že všichni klienti u dodavatele poslední instance pokud možno rychle přešli ke standardním dodavatelům, protože tam zálohy budou přirozeně nižší,“ uvedl Havlíček s tím, že se jedná o zastropování zálohových faktur pro DPI, nikoliv ceny.

Definitivně jasno by mohlo být příští týden. „To schéma se teď připravuje,“ poznamenal Havlíček k možnému zastropování. „My se domníváme, že to lze udělat i vyhláškou, že na to nemusíme jít zákonným způsobem. ERÚ s tím teď poslední den, dva velmi intenzivně pracuje. Jsme domluveni, že během pondělka bysme měli dojít k nějakému závěru,“ poznamenal.

„Nejedná se o zastropování cen, na to by musel být jednoznačně zákon, ale pouze o zastropování záloh, ale podle našeho názoru je to dnes to, co klienty nejvíce překvapilo. A to jsou ty zálohy,“ poznamenal Havlíček v ČT24.

Zálohy vyšší i o šestinásobek

Krach Bohemia Energy dopadl na statisíce domácností, řada z nich se dostala do kritické finanční situace. Zatímco doteď měly zálohy kolem 3–4 tisíc korun měsíčně, dodavatel poslední instance jim často vyměřil i víc než šestinásobek. První zálohu přitom musí zaplatit do konce října, druhou hned do poloviny listopadu.

Podle Havlíčka je pravda, že Česko je aktuálně, co se týče cen energií, na špičkách cen.



Podle něj by se zálohy u DPI mohly zastropováním klesnout zhruba o třetinu. „Protože pokud se přejde do toho běžného režimu ke standardním dodavatelům, tak tam lze očekávat, že ty zálohy budou nižší o 30 až 60 procent. Takže chtěli bychom, aby to bylo na téhle spodní hranici,“ vysvětluje Havlíček, proč přemýšlí nad touto variantou.

K přechodu vybízí i ERÚ

K DPI se dostane každý člověk, jehož dodavatel energií zkrachuje. Institut slouží jako pojistka, aby domácnosti náhle nezůstaly bez proudu a plynu. Ať si lidé, kteří se u DPI ocitli, urychleně zajistili nové smlouvy, doporučil minulý týden i sám ERÚ.

„Výrazný rozdíl může být v měsíčních zálohách. Zatímco běžní dodavatelé zálohy rozpočítávají na celý rok, DPI se řídí očekávanou spotřebou na následující půlrok. Vzhledem k tomu, že půjde o zimní měsíce, je tato spotřeba o poznání vyšší především u domácností, které elektřinou nebo plynem vytápějí. Přechodem k řádnému dodavateli si zálohy spotřebitelé opět rozloží podle průměru celoroční spotřeby, což sníží jejich výdaje na energie v nadcházejících měsících,“ vysvětloval mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Ceny u DPI ještě porostou?

K odchodu z režimu DPI vybízejí i samotní dodavatelé. Generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec ve čtvrtek uvedl, že cena silové elektřiny v režimu DPI v distribuční sazbě D02d pro domácnosti u firmy činí 4727 Kč za megawatthodinu a nevyloučil, že ještě poroste.

Firmy tyto ceny aktualizují vždy jednou měsíčně. Zákazníci v této sazbě přecházející nově od jiných dodavatelů, kteří si u ČEZ zafixují cenu na tři roky, budou za megawatthodinu platit 3229 Kč. I tato cena je vyšší, než byl ještě nedávno standard trhu, stávající zákazníci firmy mají ceník tříleté fixace 2149 Kč za megawatthodinu bez DPH.

Společnosti vyšší ceny odůvodňují tím, že novým zákazníkům musí nakupovat energie za vysoké ceny, protože velkoobchodní ceny elektřiny i plynu letos dosáhly rekordních hodnot. Kadlec uvedl, že cena elektřiny v distribuční sazbě D02d v režimu DPI ještě v říjnu 2019 byla 1699 Kč za megawatthodinu. ERÚ odmítl, že by velcí dodavatelé situace z hlediska cen výrazně zneužívali.

Energie bez DPH

Vláda kvůli vysokým cenám energií minulý týden schválila návrh novely zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu DPH na nulu, a to na celý nadcházející rok. Novela zamíří do Sněmovny. Nulová DPH bude platit na elektřinu a plyn také letos v listopadu a prosinci.