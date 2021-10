Desetinu domácností ohrožuje energetická chudoba, připustil Havlíček. Kde získat lepší cenu?

Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo, že nemá žádné nástroje, s jejichž pomocí by mohlo řešit dopady zdražování energií a vysokých záloh. Situaci podle něj musí řešit ministerstvo průmyslu (MPO) a Energetický regulační úřad (ERÚ) vůči dodavatelům energií. ČTK to dnes sdělilo tiskové oddělení ministerstva práce. Rodiny čelící energetické chudobě dostanou podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) okamžitou pomoc.

Podle zástupců ministerstva jsou zálohy za energie u dodavatelů poslední instance stanoveny nestandardně. Tiskové oddělení uvedlo, že „nepřípustným způsobem selhala základní ochrana spotřebitele“ a měl by být k dispozici garanční fond pro případ pomoci. Zákazníci by měli neprodleně požádat o uzavření běžné smlouvy, doporučuje ministerstvo.

Video Ideální čas pro „energošmejdy“: Odborník radí, proč nyní neuzavírat smlouvu déle než na rok - Markéta Volfová, Lukáš Červený

Zhruba deset procent českých domácností, které by mohly být ohroženy energetickou chudobou, bude mít nárok na takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc. Na dnešním briefingu to řekl vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Týkat by se to tak podle něj mohlo 400 až 500 tisíc domácností. Ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad doporučují, aby lidé rychle přešli od dodavatelů poslední instance ke standardnímu dodavateli energií, podle Havlíčka budou mít lepší cenu.