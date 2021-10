Nelidské zálohy drtí klienty po Bohemia Energy a dalších: Havlíček a Maláčová se hádají

Zálohy za energie až 25 tisíc měsíčně? Pro nebožáky, kteří přišli o svého dodavatele, nyní smutná realita. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) přišel s nápadem, že by si až 500 tisíc domácností mohlo zažádat o dávky. Jenže šéfka resortu práce Jana Maláčová (za ČSSD) tvrdí, že to není řešení a na peníze od státu by touto cestou dosáhl jen zlomek žadatelů.

Vše odstartoval konec Bohemia Energy, kdy zhruba 900 tisíc klientů přišlo o dodavatele energií. A tak museli přejít na čas pod tzv. dodavatele poslední instance. Jenže ti jim napočítali astronomické zálohy, které atakují i 25 tisíc korun měsíčně.

Podle Havlíčka žádná země v Evropě nemůže cíleně podpořit klienty padlých dodavatelů. Avšak může pomoci těm ohroženým energetickou chudobou. „Máme možnost určit míru energetické chudoby, což se týká asi 450 tisíc domácností a těm dát speciální příspěvek. K tomu je nejlepší nástroj Úřadu práce, tzv. mimořádná okamžitá pomoc,“ řekl Blesku ministr s tím, že jde o osvědčený systém.

Maláčová: Havlíček vyvolává falešné naděje

Jenže s Havlíčkem se do křížku pustila Maláčová. „Pan ministr v podstatě poslal milion lidí na úřady práce a vyvolává v nich falešné naděje. Dle zákona mají na mimořádnou okamžitou pomoc nárok ti, kdo nemají úspory a téměř žádný příjem,“ řekla Blesku. Jenže většina lidí, kterých se problém týká, normálně pracuje, nebo vlastní nemovitost. Tudíž na dávku nedosáhnou. „Podle mého názoru to pomůže jen zlomku lidí a ještě nemůžu zaručit, že jim vyplatíme celou částku,“ nechala se slyšet Maláčová.

Spor o řešení i účast na tiskovce

Podle ministryně by bylo možným řešením dát dodavatelům dotace a oni by pak mohli zálohy snížit. Případně nechat lidem nízké zálohy, a když ceny neklesnou, stát by to mohl dodavatelům přes úvěry a garance kompenzovat.

Jenže Havlíček tvrdí, že na formě pomoci se domluvily ve středu týmy ze tří resortů a začaly přípravy. „Ministryně Maláčová se lekla, že to bude hodně domácností, a začala couvat… Je to sociální pomoc, jiný resort nemá takový aparát, jako jsou úřady práce… Rádi pomůžeme, zajistíme zdroje, ale paní ministryně si nemůže zjednodušovat práci na úkor ohrožených rodin,“ dodal vicepremiér s tím, že nápad na úvěry pro dodavatele je nesmyslný.

Jenže Maláčová se Havlíčkovým slovům brání. „Velmi podrobně jsme to vysvětlili, pan ministr pak svolal tiskovku, žádala jsem ho, aby mě na ni vzal, aby neříkal nepravdy, a on to odmítl. Takže ten příběh je trošku jinak,“ dodala rozhořčeně. Kvůli energetice zasedne mimořádně i vláda, a to v řádech dnů.

Zvýšený zájem

Podle mluvčí Úřadu práce ČR Kateřiny Beránkové už lidé projevili zvýšený zájem o podmínky žádostí na příspěvek či doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Extrémně vysoké zálohy vyděsily řadu odběratelů energií. Jenže ani žadatelé, kteří splní všechny podmínky dané zákonem, peníze od státu na svém účtu neuvidí hned po podání žádosti.

Na vyřízení má úřad práce ze zákona až 30 dní. Navíc pro výplatu peněz ze státní kasy existují přesná pravidla. Například o příspěvek na bydlení se žádá zpětně, za čtvrtletí. Takže pokud se vám zálohy zdvihnou od listopadu, změna výše záloh se projeví až v lednu!

O jaké dávky můžete žádat

Příspěvek na bydlení

Slouží lidem, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na peníze má vlastník nebo nájemce bytu či domu, pokud 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením (náklady za úhradu záloh za plyn a elektřinu, za dodávku tepla, teplé vody atd.). Nerozhoduje jen příjem žadatele, ale všech, kteří s ním žijí ve společné domácnosti. Na jednu domácnost je možné podat jen jednu žádost.

Doplatek na bydlení

Je určen mj. lidem, kteří nejsou vlastníci ani nájemci bytu (např. žijí v ubytovně) a po zaplacení nákladů na bydlení (nájem, plyn, elektřina apod.) jim zůstane méně než částka na živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc

Můžou ji využít lidé, kteří nemají vzhledem ke svým příjmům a majetkovým poměrům dost peněz na úhradu nezbytného výdaje. U žadatelů se ale prověřují jejich příjmy i úspory.

Na koho se obrátit

Elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo se zaručeným elektronickým podpisem), poštou s vlastnoručním podpisem nebo na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

(prostřednictvím datové schránky nebo se zaručeným elektronickým podpisem), poštou s vlastnoručním podpisem nebo na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Pro osobní jednání je možné objednat se na určitý termín online.

Formuláře, včetně vyplněných vzorů, najdete zde.

najdete zde. Nezapomeňte v žádosti uvést telefonní a e-mailové spojení , aby vás mohli zaměstnanci úřadu práce kontaktovat.

, aby vás mohli zaměstnanci úřadu práce kontaktovat. S obecnými dotazy poradí zaměstnanci call centra ÚP ČR (tel. 800 779 900, bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace).

Kolik domácností dávky bere | Grafika Blesk

Dávky pobírají statisíce lidí

Příspěvek nebo doplatek na bydlení či mimořádnou okamžitou pomoc využil podle statistik od začátku letošního roku téměř milion Čechů. Přesto o dávky nežádají všichni, kteří na ně mají nárok. „Je to z důvodu, že se o ně obávají požádat nebo se o tuto možnost nezajímají. Podpora je tu ale od toho, aby pomáhala v tíživé situaci. Pořád je to lepší řešení, než se dávat všanc lichvářům nebo se vystavovat riziku exekucí,“ varovala už dříve ministryně Maláčová.