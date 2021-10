Zdražují energie, zdražují vstupy... a logicky zdražují i výstupy. To vše se začíná podepisovat na našich peněženkách. Růst cen Češi pocítí i při nákupu klasických potravin jako je mléko, zelenina, ovoce či i dokonce i chleba. Čeští pekaři nyní prozradili, jak moc se ceny budou šlhat nahorů.

Zdražování je všudypřítomné a Češi sáhnou hlouběji do kapsy i při nákupu pečiva. Cena chleba, rohlíků i jiných pochoutek od pekařů stoupne však z více důvodů.

Tím hlavním je stoupání ceny energií a surovin, ale také letošní horší sklizeň pšenice. „Došlo ke strmému nárůstu ceny u olejů a u obilovin,“ uvedl na tiskové konferenci Svazu pekařů a cukrářů ČR prezident Agrární komory Jan Doležal u příležitosti Světového dne chleba, který proběhne 16. října.

Zdražuje vše. Od obilovin, přes olej po obaly

Pro ještě lepší představu: Cena obilovin (a tedy i mouky) podle dat FAO od jara meziročně stoupla o 27,3 %. Rostlinný olej dokonce o 61 %. Zvýšila se i cena cukru o více jak 50 % a nahoru šly i mléčné výrobky. A o 100 % stouply i ceny energií. Je i nedostatek obalů, které zdražily o 30 %.

Zdražování kvůli pšenici, jejíž nedostatek na světovém trhu již dříve Blesk Zprávám potvrdila Potravinářská komora i společnost Europasta, se podepíše i na ceně těstovin.

„Potvrzujeme výrazný nedostatek tvrdé pšenice na evropském trhu, který žene ceny nahoru. Nejpostiženější je oblast Itálie, která je závislá na importech z Kanady, se kterými letos nemohou kvůli tamní neúrodě počítat. Tato situace se samozřejmě negativně dotýká i našeho trhu. V současné době posuzujeme situaci a objem našich zdrojů surovin, na jejichž základě upravíme obchodní politiku pro následující měsíce,“ uvádí generální ředitel firmy Bohumil Vráblík. Jaká bude cena těstovin, ale ještě není známo.

Měsíčně si připlatíme i 30 korun za chleba

Zato u pečiva už je předpokládaný růst ceny na stole. Podle výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů ČR Jaromíra Dřízala by mohla cena povyskočit o více jak 20 %. „Měsíčně utratí průměrný Čech asi 120 korun za chleba. Nárůst o 20-30 % pro ně nebude takovou překážkou,“ věří však.

Podle něj nemají pekaři jinou možnost, než zdražit. „Od začátku letošního roku stouply pekárnám celkové náklady o cca 30 %. Realizační ceny základních výrobků, jako je chléb či rohlík, přitom dle ČSÚ dlouhodobě stagnují. Tato situace je pro pekárny neudržitelná. Pokud by neuvedly do souladu rostoucí náklady s cenami svých výrobků, desítky z nich by musely ukončit podnikání,“ myslí si Dřízal.

Podle něj je však důležité i to, aby si Češi za chleba rádi připlatili, aby tím podpořili pekárny a pomohli udržet kvalitní český trh. Pekaři navíc opravdu potřebují přizpůsobovat prodejní cenu reálným nákladům a chleba už ani levnější nebude, podotýká šéf komory Doležal.

Nejčastěji kupujeme chleba za 25 až 35 korun

Dřízalova slova navíc částečně potvrzují i dlouhodobá data. Chleba u nás v průměru stojí asi 30 korun, také v cenové relaci 25-35 korun Češi tento výrobek nejčastěji kupují, to je ve srovnání s jinými evropskými státy málo. Máme 5. nejlevnější chleba, například ve Finsku pořídite pecen v průměru za 2,7 eur, což je v přepočtu asi 68 korun.

V potaz je však třea vzít, že v České republice se průměrný plat točí kolem 38 tisíc korun, zatímco ve Finsku je kolem 120 tisíc korun. V Itálii, kde se průměrný plat točí kolem 60 tisíc korun, zase za chleba necháte kolem 53 korun.

Předseda předsednictva Svazu připomíná, že český chleba je navíc unikátem. Máme totiž specifický druh, který jinde ve světě jen tak nenaleznete. Většinou narazíte spíše na bílé pečivo podobné bagetám a toastům. „Když se ptám známých, co byli například dlouho v zahraničí, co jim nejvíce chybělo, tak mluví o chlebu,“ zmínil Jiří Balabán. „Proto mu říkáme rodinné stříbro. Podobnou výrobu najdete leda jen v Německu,“ dodal.

Ročně dokáže v ČR 700 klasických pekáren vyrobit 275 tisíc tun chleba, to je denně asi jeden milion kusů. Průměrný Čech pak chodí pro pecen i dvakrát týdně a za rok zkonzumuje 40 kilogramů.

Češi chybují při skladování chleba

Podle expertů se ale na nákupním chování Čechů cena chleba nejspíše tolik nepodepíše. I nyní totiž cena rozhoduje jen u 15 % kupujících a jen 6 % oslovených dává za chleba maximálně 25 korun. Lidé také stále více poptávají vícezrnné chleby nebo ty s vyšším podílem žitné mouky.

Z výzkumu mezi spotřebiteli ale vyšlo najevo, že mnohdy Češi chleba správně neskladují. Ačkoliv se jedná o poměrně trvanlivou potravinu, nechávají ji často na pospas slunci nebo ji dávají do igelitového sáčku. Skladování v igelitu uvedlo dokonce 39 % oslovených. Chleba by se ale správně měl skladovat v plátnu nebo utěrce, aby mohl „dýchat“. Navíc by měl být ideálně v chlebovníku, ve tmě a ideálně při teplotě 20-25 stupňů.