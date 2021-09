Moderní farma má rajčata ve vzduchu a čmeláky místo včel. A jaká zelenina v Česku „frčí“?

Podle dat z Agrární komory jsme v současnosti zeleninově soběstační ze zhruba 30 až 40 procent. Liší se to ale druh od druhu, třeba s takovou cibulí jsme soběstační na 46 procent, u rajčat se dostáváme k 30 procentům. Zbytek zeleniny, v přepočtu za 14,7 miliard korun, se k nám dováží z Německa, Španělska, Nizozemí a Polska, jak dodává s daty za rok 2020 pro Blesk Zprávy mluvčí komory Barbora Pánková.

Češi se v souvislosti se spotřebou zeleniny nemají za co stydět, ročně jí v průměru sníme 87 kilogramů, což je blízko evropskému průměru. Nutno ale podotknout, že se do této statistiky nepočítají kilogramy, které si Češi sami vypěstují doma.

Cibule, rajčata a mrkev na špici

Našemu jídelníčku pak vévodí hlavně cibule a rajčata. „Poté je kořenová zelenina, mrkev je na třetím místě. U listové zeleniny se to špatně porovnává, protože se počítá na kusy a ne na tuny,“ dodává Blesk Zprávám předseda Zelinářské unie ČR Petr Hanka.

Hanka obeznámil Blesk Zprávy s daty kolem zeleniny v Česku během prohlídky jihomoravské farmy Ráječek. Tento středně velký podnik vedený rodinou Sklenářů se pyšní hlavně svými rajčaty a saláty. Na polích a ve sklenících tu ale najdeme také maliny. Produkty farmy můžeme najít například ve velkoobchodu makro, ale i v gastronomických podnicích v okolí Brna.

Sklenář během prohlídky jeho polí poznamenal, že si lidé si dnes moc neuvědomují, že u zeleniny nadále platí, že se k ní musí člověk sehnout a utrhnout jí. Moderní technologie prostě ve všem lidskou ruku nenahradí.

„Levitující“ rajče s vlastními čmeláky

Farmáři se nicméně v mnohém posunuli, a tak, i když je nadále nutné rajče, papriku, okurku či malinu utrhnout ručně, nové technologie a poznatky o pěstování to usnadňují. Nemluvíme jen o těžké technice, ale i o vynálezech jako je závěsný „květináč“ s umělým substrátem – v případě Sklenářů se bavíme i o hydroponickém pěstování. „Je to kvůli ergonomii. Člověk se nemusí ohýbat,“ vysvětluje klady do vzduchu pověšených rajčat Matěj Sklenář, syn majitele farmy Josefa Sklenáře.

Farma Ráječek pěstuje především rajčata a saláty | Blesk - Nikola Forejtová

Venku na polích ale nadále platí, že se musí pracant pořádně ohnout v kolenou. Zůstaňme ale ještě u moderního skleníku.U Sklenářů je opatřen systémem zavlažování, ventilací přes kterou proudí do vlhkého prostoru oxid uhličitý, fólií, která udržuje teplotu uvnitř budovy, a je opatřen i vhodnými brouky, kteří likvidují ty škodlivé. Uvnitř najdeme dokonce i čmeláky, kteří opylovávají rostliny místo včel.

„Je běžný standard čmeláky využívat. Nejsou tak agresivní jako včely a snesou i rajčatový pyl, který nepatří mezi ty nejchutnější,“ vysvětlil jejich využívání Matěj Sklenář, který studoval pěstování rajčat v Holandsku. Mladý farmář doplnil, že dříve se opylovávalo ručně, což byla šíleně zdlouhavá práce.

Josef Sklenář pak dodal, že o rajčatech z jejich skleníku se nedá mluvit jako o BIO produktech, ačkoliv k nim mají blízko. I zde se totiž musí, především před koncem sezóny a v době šíření chorob, rajčata postřikovat. Sklenář pak pro Blesk Zprávy zmínil, že pokud by byl ve skleníku jeden druh rajčat, dokázal by za rok vyprodukovat i 550 tun této zeleniny.

Druhů rajčat je ale ve skleníků více, navíc se některé z nich sklízejí ještě zelené a jiné zcela zralé – zde záleží na tom, co požaduje kupující. Sklenář například zmiňuje, že jeden z velkých potravinových řetězců požaduje tvrdší rajčata, která se dají lehce nakrojit a nevypouští šťávu. Taková rajčata se tak sklízí ještě trošku zelená, aby dozrála po cestě, ale udržela si tvrdou slupku.

Na chuti se podle Sklenáře neodráží, zdali rajčata pocházejí z pole, kde se nepoužívají žádné „chemie“, či ze skleníku. Záleží totiž na tom, jak a kdy je utrženo, ale i na tom, jak je následně skladováno. „V lednici vám každé rajče ztratí chuť,“ radí s tím, že správně by se mělo rajče skladovat jen v mírném chladu.

Hanka: Měli bychom vědět, odkud zelenina pochází

Podle předsedy zelinářů Petra Hanky by se měly menší a středně velké podniky, jako je i rodinná firma zelenina Ráječek, podporovat. „Neměly by to být jen velké podniky a malá zahradnictví,“ podotkl.

„Dlouhé roky byla rozhodující cena. Řetězce si vyselektovaly velké podniky a raději si koupí levnější produkty, což bourá ekonomiku těchto firem. Měli bychom vytvořit prostředí, kde rozhoduje kvalita a kde si kupujeme zeleninu s jasným původem,“ myslí si.

Farma Ráječek pěstuje především rajčata a saláty | Blesk - Nikola Forejtová

Pracovníci chybí, nyní jezdí Bulhaři a Filipínci

Řeč přišla i na samotnou sklizeň. O tu se na námi navštívené farmě starají zčásti Češi, ale většinou zde najdete - jako i jinde - zahraniční pracovníky.

„Na začátku sezony tu máme 25 lidí, během vrcholu i 60. Sehnat je, to je ale obrovský problém, stejně tak je problém i s administrativou (…) Nyní navíc za touto prací nejezdí tolik Ukrajinci, jako spíše Bulhaři nebo Filipínci,“ uvedl Sklenář, který zmiňuje i složité období loni na jaře, kdy vyvrcholila epidemie a pole byla najednou bez pracantů. „Povedlo se nám naštěstí sem dostat pár lidí z Bulharska,“ zavzpomínal Sklenář starší na loňský rok.