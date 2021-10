Ivanka s novou tváří má za sebou důležitou operaci: Další týdny budou rozhodující

Ivanka Danišová (34), které se na novou tvář skládalo celé Česko, včetně čtenářů Blesk Zpráv, konečně odcestovala do amerického Chicaga na jednu z rozhodujících operací. Čekat na ni musela kvůli pandemii celý rok a půl. Bohužel se potvrdily její obavy a to, co se dalo zachránit méně komplikovaným zákrokem, už není možné. Při operaci naštěstí nenastaly komplikace a z Chicaga tak dorazila dobrá zpráva: Ivanka už začíná cítit nervy na pravé straně tváře.

„Celý jeden rok a půl jsem ve svém náročném kraniofaciálním boji ztratila, byla to velmi dlouhá doba bez mých profesorů a celého týmu z Japonska a USA – to představuje pro pacienta, jako jsem já, absolutní bezmoc, protože v tu chvíli se dostáváte do situace, kdy začíná znovu boj v oftalmologické kraniochirurgii, protože to, co se předtím dalo zachránit méně náročným zákrokem, už není možné,“ svěřila se Ivanka v červenci Blesk Zprávám.

Den D nastal 12. září, kdy dívka odcestovala se svým přítelem do USA na první z rozhodujících operací. Operace v Japonsku se uskuteční zřejmě až v lednu příštího roku, protože do Japonska se kvůli pandemii zatím není možné dostat.

Ivanka byla šťastná, že se mohla po dlouhé době setkat s chirurgem, kterého nazvala „svým druhým otcem“. „Dal mi toho mnoho, nyní můžu vést život jako ostatní zdraví lidé,“ napsala k tomu na svůj instagram Ivanka. Po sérii předoperačních vyšetření pak lékaři přistoupili k první ze dvou rozhodujících operací. A jak pak napsal její přítel Michal, podle operačního týmu dopadl zákrok, jak nejlépe mohl.

Příštích 8 týdnů bude rozhodujících

„Ivanka je pod vlivem silných léků proti bolesti a antibiotik, celou pravou stranu tváře má operovanou, má bolesti, ale to zvládneme,“ uvedl Michal k dojemné fotografii, kde drží svou lásku za ruku a poděkoval za Ivanku všem, kteří na ni myslí.

Po šesti dnech po operaci prohlídka ukázala, že i když má Ivanka bolesti, vše se vyvíjí dobře. „Věřím, že si vše vybojujeme a můj nový “kamarád" se bez problémů ujme,“ řekla Ivanka. Kamarádem nazývá implantát, pro kterého bude následujících 8 týdnů rozhodujících.

Ivanka je šťastná, že má po boku svého přítele. „Vstával každé dvě hodiny, abych si vzala včas svoje léky a přenesl mě v náručí přes celou kliniku,“ říká zamilovaná žena, pro kterou je její partner velkou oporou.

Ivanka: Už cítím všechny nervy na pravé straně tváře

Další den měla pro všechny další šťastnou zprávu. Bolesti ustoupily a “kamarád" se dobře hojí, opadl i otok.

„Když vnímáte štěstí přes široký úsměv, bez makeupu a různých filtrů instagramu, protože se můžete opět pomalu usmívat, můžete pomalu hýbat svaly a zjistíte, že začínáte pomalu cítit všechny nervy na důležité straně tváře, tak je to neskutečná radost,“ popsala Ivanka své pocity z úspěšné operace a doufá, že tou poslední bude právě operace v Japonsku.