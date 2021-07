Ivance Danišové (34), které se na náročnou operaci tváře skládali i Češi, stále nemá vyhráno. Pandemie covidu-19 zasáhla do jejího zdravotního boje tím nejtvrdším způsobem. Japonsko, kde by měla jednu z operací absolvovat, má jedny z nejpřísnějších restrikcí právě pro mezinárodní pacienty a i přes veškerou snahu odmítlo vstup do země povolit. Ivanka tak ztratila rok a půl a zákrok, který původně nemusel být tak náročný, už kvůli komplikacím nelze provést podle původního plánu. I přes zdravotní potíže je ale Ivanka šťastná. Do jejího života totiž nečekaně vstoupila láska.

Příběh Slovenky Ivanky Danišové, která od narození trpí vzácným Goldenharovým syndromem, zasáhl téměř celý svět. Celý život pátrala po lékařích, kteří by její obličej mohli zrekonstruovat. Podstoupila již operace v USA a Japonsku, na které jí přispěli i čtenáři Blesk Zpráv.

Do náročného boje však vstoupila pandemie covidu-19.

„Celý jeden rok a půl jsem ve svém náročném kraniofaciálním boji ztratila, byla to velmi dlouhá doba bez mých profesorů a celého týmu z Japonska a USA – to představuje pro pacienta, jako jsem já, absolutní bezmoc, protože v tu chvíli se dostáváte do situace, kdy začíná znovu boj v oftalmologické kraniochirurgii, protože to, co se předtím dalo zachránit méně náročným zákrokem, už není možné,“ svěřila se Ivanka Blesk Zprávám.

Vstup do Japonska byl zamítnut

„Pandemie zasáhla do mého kraniofaciálního boje nejtvrdším způsobem, jakým to je možné z pohledu mezinárodního práva, zahraniční politiky směrem k mezinárodním pacientům, cestování a také co do neudílení víz – tomu jsem čelila opakovaně, respektive neudělení speciálních dokumentů ze strany Japonska a japonské kliniky, které jsou potřebné pro udělení víz. Japonská vláda má totiž pro mezinárodní pacienty zavedené jedny z nejtvrdších restrikcí ve světě,“ pokračuje Ivanka.

Mladá žena se jako právnička vyzná v mezinárodním i medicínském právu, pokoušela se vyjednávat s představiteli japonského velvyslanectví i českou vládou, ale vstup do Japonska na operaci se nepodařilo získat.

Ivanka musí na další operaci. Přišla o implantát, koronavirus ale vše komplikuje

Operace zdražily

„Současná pandemie velmi tvrdě zasáhla do boje každého mezinárodního pacienta také z pohledu finanční politiky. Ceny operací se vyšplhaly na trojnásobné sumy,“ říká mladá žena s tím, že covidové období vnímá jako nejvytíženějších a nejtěžších po všech stránkách.

Momentálně je Ivančina první část operace naplánována na 17. září 2021 v USA a druhá v pak proběhne v Japonsku. „Finální kraniofaciální operace je rozdělená, protože světová pandemická situace neumožňuje sloučit světový kraniofaciální tým z obou zemí,“ upřesňuje mladá žena.

Láska přišla nečekaně

Přes všechny potíže je ale Ivanka šťastná. Jak prozradila, v lednu tohoto roku vstoupila do jejího života láska. Bylo to ve chvíli, kdy to nejméně čekala, byla velmi pracovně vytížená a bojovala za to, aby mohla na operaci do Japonska.

„Je to jedna z nejkrásnějších etap mého života, protože když je člověk neskutečně zamilovaný, vnímá svět úplně jinak. Každá chvíle s milovaným Michalem je jako nejkrásnější sen a já jsem za to nesmírně vděčná. Michal mě zahrnuje neskutečně velkou láskou a podporou v mém kraniofaciálním boji v USA a Japonsku. Je to úžasný, vzdělaný člověk,“ popisuje Ivanka muže svých snů.

Momentálně si pár užívá dovolenou v Česku, na čas odcestovali i za Ivančinou babičkou na Slovensko a letní dny tráví v aquaparku.

„Láska, která je mezi mnou a Michalem, je jako nejkrásnější mozaika příběhu, jejíž částečky zapadají do sebe nekonečným kouzlem zamilovanosti. Vždy jsem toužila najít svého prince. Láska si našla nás dva jednoho chladného zimního dne v Praze,“ uzavírá zamilovaná žena.