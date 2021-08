Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k programu Nemovitosti pro podnikatele z tornádem zasažených oblastí. Žádosti začne přijímat 16. srpna, příjem by měl pokračovat do konce roku. Žadatelé budou moci získat jeden až 35 milionů korun na obnovu poškozených provozoven. Podpora funguje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na pomoc je připraveno 500 milionů korun. Zároveň pokračuje příjem žádostí do programu Pomoc po tornádu. Resort k dnešku proplatil 36 žádostí za 14,2 milionu korun. Úřadu bylo zatím předáno 54 žádostí, 173 žádostí mají podnikatelé rozpracovaných. ČTK to dnes sdělila mluvčí MPO Štěpánka Filipová.