„Zpočátku jsem neměl strach. Ohromeně jsem sledoval, jak se ze střechy souseda vznesly do povětří veškeré skřidlice (střešní tašky – pozn. red). Rotovalo to ve vzduchu, jak vlaštovky,“ popsal tornádo Petrjánoš.



Přiletěl trám

V tu dobu se ještě stále necítil ohrožen: „Až poté, co přiletěl trám, který mně úplně zničil auto, jsem si uvědomil, že je to nebezpečné. Odešel jsem rychle do kuchyně,“ pokračoval v líčení Petrjánoš.

Jak se ukázalo, doslova na poslední chvíli. „Sotva jsem odešel, vletěl do míst, kde jsem předtím stál, pětimetrový trám. Měl jsem štěstí v neštěstí,“ uvědomil si děsivou realitu.



Neskuteční dobrovolníci

Jeho dům přišel o všechny střešní tašky. Náporu tornáda ale jinak odolal. „Před padesáti lety byl postaven opravdu bytelně, jen díky tomu vydržel. Sousedé tolik štěstí neměli,“ poukázal na zcela zdemolované domy u a naproti jeho domu.

„Pochvalte tam dobrovolníky! Jejich snaha a nasazení bylo neskutečné, doslova fantastické. Mně tady pomáhala parta z Prahy. Dělali vyloženě těžkou práci, 4,5 hodiny v zápřahu, tahali 25 kilové kvádry. Nikdo z nich přitom ani necekl. To, co nedokázaly jeřáby, to oni dokázali. Kdyby se tak pracovalo všude, tak je Amerika ve vývoji 50 let za námi,“ uvedl Petrjánoš.



Ničivé tornádo se Břeclavskem a Hodonínskem přehnalo 24. června. Zasaženy byly: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice, Hodonín a jeho odloučená část Pánov.