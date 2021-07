„Jsme sousedé, občas si popovídáme. Nebylo mi lhostejné, že takhle ve stáří přijde něco, co nemůžete ovlivnit. Tak jsem se rozhodl, že Aleně pomůžeme,“ vysvětluje Alexander okamžitý nápad.

Zamluvil prostor v břeclavském klubu Piksla a domluvil se, že jeho seskupení doplní na koncertě kapely tvrdšího metal/hardcore Same River Twice, Kronstadt a Tisic Let Od Ráje. A co vyberou, předají paní Aleně!

„Máme to v krvi, každá z kapel pravidelně hraje na benefičních akcích, na pomoc potřebným a bojuje za práva zvířat,“ vysvětlil. Účinkující se vzdali honoráře a proplaceni cestovních nákladu. Do sbírky poslali příspěvek i muzikanti z Prahy a z Vídně.

Bylo to překvápko

Alexander nakonec předal do poslední chvíle nic netušící seniorce 21 500 korun. „Kluci mě překvapili, moc jim děkuji. Pro samotného člověka je to velká pomoc,“ usmívala se Alena. Navíc díky nezištné pomoci dobrovolníků už má kompletně opravenou střechu nad hlavou.

Iniciátor akce, jehož modrý domek na hlavní ulici v Lužicích je k nepřehlédnutí, rovněž sčítal na obydlí škody. „Jenže my mladší se dokážeme otřepat, zatímco starý člověk je na tom mnohem hůř. A navíc – jsme sousedé, ti si přece mají pomáhat,“ usmívá se Alexander Kovalev.

