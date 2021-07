Jak tragédie, která postihne celé obce, změní vztahy lidí?

Zpravidla k lepšímu. Solidarita je častý projev následků takových tragédií. Tak trochu se to všechno podobá tomu, když český národní tým uspěje ve sportu. Najednou máme pocit, že k sobě máme blíž a že nás spojuje něco vyššího.

Něco vyššího, ale smutnějšího…

V tomto případě jde samozřejmě o opačné spektrum emocí, které nás spojuje. Jde nejen o smutek a žal, ale také o existenční ztrátu.

Někteří se před tragédii rádi neměli. Jdou špatné sousedské vztahy stranou a dojde k usmíření?

Ojediněle se může stát, že se lidé nesmíří, ale jedná se spíše o výjimku potvrzující pravidlo. My lidé jsme v jádru velice závislí na pomoci od ostatních, protože za vším hezkým v našem životě vždy stojí další lidi. Jsme vztahoví tvorové.

Mohou zasažení lidé žárlit na ty, kterým se katastrofa vyhnula, a případně naříkat, proč se to stalo zrovna jim?

Přírodní katastrofy tvoří určitou výjimku ze závisti. Lidé, kteří zažili dopady tornáda na vlastní kůži, si spíše postesknou nad šťastnějším osudem sousedů, ale závist jako taková je zde spíše ojedinělá. Určitou skupinu, která může mít tendenci hledat viníka v sousedech nebo v dalších zdrojích, někdy tvoří nejbližší příbuzní, kterých se neštěstí přímo netýká.

Důvod je prostý... protože sami nebyli svědky působení katastrofy, nemohou uvěřit v drtivou sílu tornáda a hledají jiné důvody škod. Třeba stavební firmu, která vybudovala špatné základy domu, anebo právě sousedy, kteří včas nepřišli a nezachránili majetek nebo životy jejich blízkých. Drtivá síla tornáda je pro ně tak těžko představitelná, že někdy dlouho a samozřejmě zcela zbytečně vymýšlejí konspirace a trápí tím nejen sebe, ale také ostatní.

Jak zvládnout psychický nápor a opět se ze života radovat?

Doporučuji navštívit kvalitního psychologa. Takového člověka, který rozumí lidskému myšlení a umí odhadnout, co daný člověk potřebuje, a co je pro něho reálné a užitečné. Pokud přijdete o zdravý chrup, také přirozeně hledáte zubaře. Proč by to v takové situaci mělo být jinak?

Někteří se ale za pomoc odborníků stydí.

Je známo, že čím je společnost vyspělejší, tím více se obrací na psychology, protože moc dobře ví, že se mohou jako osobnosti neustále zlepšovat, posouvat své myšlenkové vzorce a rychleji se dostat z problémů, které je nečekaně potkaly. Každý by to měl zkusit, zejména po tak tíživých a nečekaných událostech, jako nastaly v posledních dnech.

Co obecně taková katastrofa může s lidmi udělat?

Typickým následkem může být posttraumatická stresová porucha, ve zkratce PTSD. Nečekané události, které nastaly, byly nepředvídatelné, ohrožují základní lidské potřeby, dotýkají se samotné existence člověka a jsou jen stěží ovlivnitelné. Když si všechny tyto věci sečtete a podtrhnete, máme tu traumatizující událost, která může způsobit PTSD.

Mohou být následky i jiné?

Samozřejmě, ale v danou chvíli a na daném místě pouze negativní. Taková situace vyžaduje proškoleného psychologa, který se postará o prvotní šokovou reakci a následně o navrácení lidí do normálního fungování. Navzdory tornádu a ztrátě bydlení jde život vždy dál, někdy přináší nečekané a nové možnosti.

Takže nakonec z hrůzy mohou lidé získat?

Po nějaké době terapie mohou psychicky natolik zodolnit, že u nich můžeme pozorovat tzv. posttraumatický rozvoj.

Můžete to přiblížit?

Jedná se o zajímavý jev, který je daleko častější, než si myslíme, a nastává právě pouze tehdy, pokud jsme si nejdříve prošli zmíněnou stresovou poruchou.

Co je pro posttraumatický rozvoj člověka typické?

Je psychicky odolnější. Pokud se mu někdy v životě vyskytne další katastrofická a nepříznivá událost, zvládá ji o poznání lépe než ten, kdo ji dosud nezažil. Také je typický změnou hodnot v životě. Člověk s tímto vnitřním rozvojem se často rozhodne pro pozitivní životní změnu, ke které by se jinak neuchýlil.

Jako třeba?

Může se jednat o ukončení práce, která ho nenaplňovala, a realizaci ambicí, o kterých dosud jen snil. Anebo může jít naopak o ukončení náročné pracovní kariéry. Ačkoliv byla lukrativní, člověk v ní byl v neustálém tlaku a vnitřní pohoda je pro něho nyní hodnotnější než peníze.

Jde tedy vždy o změnu k lepšímu?

Ano. Ať už jsou projevy posttraumatického rozvoje jakékoliv, jsou vždy pozitivní a je všeobecně známo, že zvyšují kvalitu psychického života člověka. Všechno to, co vždy nelze posoudit našima očima, se zlepšuje. A člověk se stává vnitřně naplněným.

Nastala situace, která byla pro Česko dosud velká neznámá. Jak se zasažení lidé nejčastěji zachovají?

Nejčastěji dvěma způsoby. Jedna skupina lidí se aktivuje a dělá všechno pro to, aby zachránila sebe a své blízké. Druhá skupina má tendenci utíkat, což je dáno právě onou úlekovou reakcí a strachem, který v nich vyvolává pud sebezáchovy.

Už jme zmiňovali závist. Může přijít i se zpožděním? Nyní část lidí z obcí přišla o vše, začali odklízet škody a budou si budovat nové domovy. Ti, kteří zůstali ušetřeni, budou mít stále původní…

Takový druh závisti, pokud je mi z praxe známo, dosud nenastal, a nejspíše bude velmi ojedinělý. Závidět si mohou, ale nebudou to dávat najevo. Vztahy se tím tedy zkazit nemusí, pouze se můžou myšlenky závisti u některých jednotlivců spojit s pocity hořkosti. Ta bude ale přechodná.

