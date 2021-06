Premiér Andrej Babiš z postižené oblasti ve vysílání TV NOVA zopakoval, že vláda chce co nejrychleji poslat do zasažených obcí finanční injekce na obnovu majetku i silnic.

„Je to skutečně katastrofa. Je to neuvěřitelné, co se stalo. Pro náhradu bydlení dáme dva miliony dotaci, plus tři miliony úvěr na 30 let. 450 milionů korun na opravu infrastruktury,“ řekl premiér.

Hlavní sumu na obnovu poničených obcí chce vláda v pondělí zažádát v Bruselu. „Největší částku, budeme žádat v pondělí po vyčíslení škod. Mohlo by to být v miliardách,“ dodal Babiš s tím, že peníze z EU očekává v řádu dnů.

„Vláda musí v pondělí rozhodnout a ty peníze musejí přijít rychle, protože jedině rychlá pomoc je efektivní,“ dodal premiér s tím, že když bube potřeba, vláda opět zasedne online.