Datum: 6:24 Během úterý budou bouřky přechodně slábnout, ale znovu se mohou objevit i v dalších dnech tohoto týdne. 6:15 Nejsilnější a nejvíc nebezpečné měly být podle meteorologů ty, které zasáhly západní polovinu Česka v noci na úterý. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro všechny české kraje a Vysočinu od úterní půlnoci do 12:00, vyplývá z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). „Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, nárazy větru zhruba 80 kilometrů v hodině a s kroupami. Tyto intenzivní srážky mohou lokálně zvednout hladiny zejména menších vodních toků," upozornili meteorologové. Nárazy větru mohou lámat větve či vyvracet stromy, nebezpečné mohou být také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice i problémy v dopravě. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, neměli by vstupovat ani vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce by motoristé měli snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. 6:07 ! Obec Dolní Bojanovice se během několika desítek minut ocitla pod vodou a nánosy bahna. Zasahovali v ní hasiči. Potíže jsou i na dalších místech. Hasiči mají v terénu přes 70 jednotek se skoro stovkou kusů techniky. Nejčastěji čerpají vodu ze zatopených domů, garáží a sklepů. „V Drnovicích na Blanensku se opět museli vypořádat s nánosem bahna a množstvím vody, které vniklo i do rodinných domů," doplnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Drnovice přitom postihl přívalový déšť už před 11 dny. Bez proudu jsou tisíce lidí. „Z důvodu silných bouřek, které se prohnaly Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem, evidujeme v tuto chvíli zhruba 6 tisíc domácností bez dodávek elektrické energie. V drtivé většině případů se jedná o poruchy způsobené pádem stromů a větví do vedení," řekl mluvčí e.gd Roman Šperňák. Nejvíc poruch mají energetici hlášených právě na Hodonínsku. Na Znojemsku také spadl strom do kolejí, hasiči z vlaku evakuovali osm lidí. 6:05 ! Už během pondělního odpoledne dorazily bouřky na Moravu a do Slezska. Provází je místy kupobití. Bouře smetla Dolní Bojanovice na Znojemsku, kroupy podle místních měly velikost až pět centimetrů. 6:00 Pěkné ráno, Česko má za sebou noc plnou bouřek, které v části republiky pokračovaly i v úterý nad ránem. Kde ještě blesky řádí a co napáchaly bouřky i přívalové deště, to budeme na Blesk Zprávách sledovat online.

Video Lovci bouřek o svém nebezpečném koníčku. -