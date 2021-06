Chystáte se stavět dům? Nebo už máte položené základy a už už jen dostavět střechu a nahodit fasádu? Tak to si budete muset sáhnout hluboko do kapsy. Stavební materiál totiž v posledních týdnech dramaticky zdražuje, někdy až o 100 %. Důvodem je opětovně pandemie, jak nám vysvětlil ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

Ceny stavebních materiálů dramaticky rostou. Například smrkové palubky byly ještě na začátku měsíce za 515 korun, nyní jejich cena povyrostla skoro na tisícovku, jak upozorňuje i server Novinky.cz.

Podobný scénář je i u jiných materiálů. Roste cena sádro-kartonu, dlažeb, obložení i třeba drenážních trubek, jak upozorňuje Blesk Zprávy ekonom a člen NERV Lukáš Kovanda. „Další věcí je i čekací doba. Nejsou stavební materiály, především ze dřeva, které se teď stalo velmi oblíbené. Boom staveb ze dřeva je i v USA,“ dodává.

„Na některé typy stavebních materiálů se stojí fronty jako za minulého režimu. To prodražuje realizaci staveb, což v konečném důsledku bude tlačit na růst cen na realitním trhu,“ uvedl k tématu také hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Zdražování se týká v podstatě všeho stavebního materiálu. A to od nářadí, přes sádro-kartón až po barvu. „Týká se to i jiných oborů. Je například čipový hladomor,“ komentuje dále Kovanda a připomíná v tomto ohledu problém automobilek, které musí uskladňovat nedokončené vozy, které čekají právě na čipy.

A zase ten koronavirus

Nabíledni je otázka, co takto razantní zdražování způsobilo. První logickou odpovědí je, že je to důsledkem pandemie. „Důvodů je více, ale většina z nich je tak či onak propojena s pandemií,“ podotýká Kovanda pro Blesk Zprávy.

„Po pandemii je větší poptávka po stavbách, a to také z důvodů uvolnění restrikcí. Spousta lidí si navíc při pobytu doma uvědomila, že chce renovovat. Nyní navíc dochází k přetížení obchodní tras a je tak obtížnější sehnat potřebný materiál,“ vysvětluje ekonom.

„Je to jako když jste dva týdny nemocný nebo na dovolené a vrátíte se práce. Čeká na vás spoustu nevyřízených emailů a logicky se stáváte přetížení. Váš čas je de facto dražší. A to se teď děje ve světové ekonomice. Rok byla nemocná a teď to dohání,“ uvedl na příkladu.

Rozjezd je navíc pomalý. Pandemie totiž na mnoha místech ve světě nadále znatelně omezuje lidské životy. Lidé chodí do práce jen v omezeném čase, případně se střídají pracanti na směnách aby mohli dodržovat hygienická opatření. „Kvůli pandemii je na staveništích méně dělníků, stejně tak při nakládce materiálu,“ míní Kovanda, který podotýká, že spoustu materiálu se k nám dováží z Asie, kde je na řadě míst epidemie v rozpuku.

Na materiál se tak může čekat i několik týdnů a když už konečně dorazí do obchodů, většinou putuje ke konečnému spotřebiteli, který si materiál rezervoval.

Češi se na stavbu neženou

Dalším důvodem, proč si nyní při stavbě domu nebo i koupi nemovitosti musíme sáhnout hlouběji do kapsy je pak vysoká poptávka po dělnících. A opět, velký podíl na tom má právě pandemie.

„Stavebnictví jako celek ovšem stále naráží na zoufalý nedostatek vhodné pracovní síly, zejména agenturních pracovníků z Ukrajiny, Balkánu a dalšího zahraničí. Ti odešli loni v souvislosti s propuknutím pandemie a zatím se nevrací,“ uvádí expert.

Přeshraniční pracovníci jsou většinou levnější a brali práce, na které si Češi takříkajíc odvykli. Nyní je podle expertů nelehké sehnat kvalifikovaného pracovníka, který se navíc spokojí s menší mzdou, na kterou byli zvyklí přeshraniční a sezónní lidé. I tento nedostatek se promítne na ceně materiálů a staveb. „Přeci jenom se staví pořád, firmy tak musí investovat mj. i do výplat, což cenu rovněž může zvýšit,“ doplňuje ekonom.

Kovanda: Počkejte si rok i dva

Podle Kovandy je na místě si rozmyslet, jestli je dostavba či renovace nezbytně nutná. „Kdo vyloženě stavět nemusí, neudělá chybu, pokud si rok nebo dva počká. Nestojí to jen peníze, ale i nervy a odpírání. Ty ceny jsou nyní našponované, ale spíše budou stagnovat. Dle mého názoru si nebudou lidé za pár měsíců vyčítat, že zrovna teď byla ta doba, kdy si ještě za dobrou cenu materiál pořídit,“ míní.

Zatím ale ceny stoupají. Někde o pár korun, ale někde až o 100 %. „Pro představu, jeden profil na sádro-kartony stál na přelomu prosince a ledna 47 korun, teď už stojí stovku. Tento týden to všechno šlo o dalších 20 % nahoru, takže to ve výsledku bude o nějakých 120 % dražší," řekl TN.cz majitel DC stavebnin Tomáš Antálek.