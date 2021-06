Hlavním tématem posledních měsíců byl covid-19, to ale neznamená, že ostatní problémy ze světa vymizely. Třeba dětská práce. Jak podotýká výkonná ředitelka Fairtrade International Nyagoy Nyong´o, ještě stále žije zhruba 152 milionů nezletilých, kteří místo toho, aby chodili do školy, pracují například na plantážích, protože nemají na výběr. Jejich rodiny jsou chudé, a pokud by se do práce nezapojili, doslova by neměli co jíst. Stále více Čechů se ovšem snaží se s tímto problémem bojovat a volí produkty, u kterých mají jistotu, že za ně pěstitelé dostali férově zaplaceno a vypěstovali je udržitelně.