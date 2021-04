Video Dojemné rozloučení s Petrem Kellnerem (†56) v Karibiku - Facebook

Slavný český podnikatel a filantrop se do Karibiku na Britské Panenské ostrovy vracel pravidelně každý rok. Místní ho měli rádi. Zejména u obyvatel třetího největšího ostrova Virgin Gorda byl oblíbený. Ten v roce 2017 zdevastoval ničivý Hurikán Irma. Kellner pak o rok později investoval nemalé jmění do jeho obnovy.

Jedno rozloučení v Praze, druhé v Karibiku

Podle místních obyvatel si žádné zásluhy přivlastňovat nepotřeboval. Na dobré skutky sám nijak neupozorňoval. V neděli proběhla hned dvě rozloučení s oblíbeným boháčem, jehož jmění odhaduje časopis Forbes na 293 miliard korun. První se odehrálo výhradně v kruhu rodinném a proběhlo u Kellnerovy vily Na Hanspaulce v Praze 6. Zahradu rodinného sídla vkusně zdobily bílé květiny.

I rakev s nejbohatším Čechem jimi byla zasypaná. V smutečním průvodu šli jen nejbližší přátelé, spolupracovníci a příbuzní. U fotek podnikatele stál dojemný vzkaz: „Nic na světě nás nemůže rozloučit“.

Druhé rozloučení s Kellnerem se uskutečnilo právě v Karibiku. Zúčastnily se ho stovky lidí, z nichž ho většina osobně neznala, ale Kellnerova dobročinnost zasáhla jejich životy. Dojemné rozloučení začalo smutečním průvodem v ulicích.

Dojemná slova pastora

Průvod zamířil na pláž, kde zazněly dojemné proslovy plné emocí. „Na konci jsou důležité jen tři věci. Jak jsme žili, koho všechno jsme milovali a jak dobře jsme se naučili odpouštět,“ prohlásila ve smutečním obřadu řečnice, která pak přivítala pastora Gregoryho Smithe. „Pojďme se modlit. Děkujme bohu, že můžeme oslavit život tohoto muže, jeho odkaz a všechny věci, které udělal. Otče, žádáme tě o útěchu pro rodinu a ty, kteří truchlí. Žádáme o to, aby jeho odkaz pokračoval skrze syna, dceru a manželku,“ prohlásil duchovní.

Promluvil i spolupracovník Jan z Česka

„Pane Kellnere, vždy vás budeme mít na Virgin Gordě ve svých srdcích. Teď i navždy,“ uvedla pak další řečnice. Mezi těmi, kdo v Karibiku promluvil o Kellnerovi, byl i jeho spolupracovník Jan z Česka. „Dobrý večer, dámy a pánové, myslím, že vše důležité o Petru Kellnerovi už bylo řečeno řečníky přede mnou. Jak skvělý a štědrý byl. Kolik dobra udělal pro Virgin Gordu a každého tady,“ prohlásil Jan.

„Co bych opravdu chtěl, je říct děkuji. Děkuji panu Kellnerovi za všechno, co kdy pro všechny udělal. Tady na Virgin Gordě i kdekoliv jinde. Velmi mu záleželo na lidech. Dovolte mi se podělit o debatu, kterou jsem s ním měl. Ta úplně nejdůležitější věc, na kterou bychom měli myslet, kterou bychom měli následovat, je, že by lidé měli být šťastní, když pro nás pracují. Měli by být šťastní, když vstávají, být šťastní s námi i být šťastní, když jdou domů,“ pokračoval.

„Myslím, že to ukazuje, jakým člověkem Petr Kellner opravdu byl. Jakou osobou byl. Jsme za to velmi vděční. Vždycky budeš v našich srdcích. Chtěl bych využít tuto příležitost, abych jménem rodiny, která nás dnes sleduje, abych poděkoval všem, kteří se podíleli a organizovali tuto smuteční sešlost,“ uzavřel. Večer pak účastníci smutečního shromáždění zapálili svíce a do nebe a za zvuků písně Wish You Were Here od skupiny Pink Floyd do vzduchu poslali zářící lampiony.

Tragický pád vrtulníku

O Kellnerovi promluvil i ministr přírodních zdrojů a práce Vincent Wheatley. Zesnulého miliardáře popsal jako obětavého muže, který si sice střežil své soukromí, ale jeho láska ke karibskému ostrovu byla jasně vidět. Když navíc tamní obyvatelé nejvíce potřebovali pomoc, Kellner neváhal, řekl Wheatley.

Díky zámožnému Čechovi má nyní mnoho tamních obyvatel střechu nad hlavou i práci. Petr Kellner zemřel po pádu vrtulníku 27. března na americké Aljašce. Společně s ním zahynuli i dva místní průvodci a podnikatelův známý a instruktor snowboardingu Benjamin Larochaix (†50). Toho pohřbila rodina ve Francii v pondělí. Jediným přeživším pádu helikoptéry je český snowboardista David Horváth (38).